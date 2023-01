Kaesang Pangarep Disebut Tanggung Biaya Pengobatan Indra Bekti, Keluarga: Hoaks Banget

ERA.id - Pihak keluarga Indra Bekti membantah tegas kabar yang menyebut Kaesang Pangarep ikut membiayai pengobatan. Keluarga menyebut berita yang beredar tidak benar alias hoaks.

Di tengah kisruh penggalangan dana pengobatan Indra Bekti, beredar kabar Kaesang Pangarep menanggung biayanya. Mengenai kabar tersebut, adik Indra Bekti, Cipta, menegaskan bahwa itu berita bohong alias hoaks.



"Itu hoaks, hoaks banget," tegas Cipta, di YouTube Was Was, pada Kamis (5/1/2023).



Tak hanya itu, Cipta juga membantah kabar Kaesang datang menjenguk Indra Bekti di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dengan suami Erina Gudono itu.



"Nggak benar banget itu (Kaesang datang menjenguk). So far sih belum ada (komunikasi dengan Kaesang)," jelasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini beredar isu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep akan menanggung seluruh biaya pengobatan Indra Bekti hingga pulih. Isu ini muncul setelah istri Indra Bekti, Aldila Jelita mengaku bahwa biaya pengobatan suaminya sangat besar dan membuka penggalangan dana yang menuai kontroversi.

Namun penggalangan dana itu akhirnya dihentikan oleh Dila. Istri Indra Bekti itu menyebut biaya rumah sakit untuk pengobatan sudah terpenuhi.