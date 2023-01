Kirim Video Usai Bikin Venna Melinda Berdarah-darah, Verrell Bramasta dan Athalla Naufa Bingung Ferry Irawan Nangis Nggak Ada Air Matanya

ERA.id - Pasca dilaporkan Venna Melinda ke Polda Jatim atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Ferry Irawan rupanya beberapa kali mengirim mengubungi Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Mulai dari chat, telefon, hingga mengirim video.

"Kemarin atau dua hari yang lalu, dia masih WhatsApp. Cuman ya nggak aku bales," ujar Verrell Bramasta dalam podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu (15/1/2023).



"Dan dia juga beberapa kali ngirimin video ya," lanjut Verrell Bramasta sambil meminta persetujuan sang adik, Athalla Naufal.



Mendengar Verrell Bramasta membicarakan video yang dikirimkan Ferry Irawan, Athalla Naufal tak kuasa menahan tawa. Video tersebut dianggap lucu oleh kakak beradik tersebut.



"Menurut aku it's funny aja. I don't get the point of the video, maksudnya buat apa Om Ferry ngirimin video itu," kata Verrell Bramasta.



Kemudian, Athalla Naufal menjelaskan video apa yang membuat ia dan kakaknya tertawa. Ferry Irawan diceritakan mengirimkan video sedang menangis.



"Sebenarnya dia ngirim banyak video, 3 video lah kurang lebih. Ya basically tiga-tiganya dia nangis. Terus minta maaf," cerita Athalla Naufal.



Ferry Irawan rupanya dipertanyakan ketulusannya oleh dua anak Venna Melinda tersebut.



"Tapi ada satu hal yang lucu aja. Nangis tapi nggak ada air matanya. Cuma muka doang. Jadi bingung juga. Sincere (jujur) apa gimana," ucap Athalla Naufal.