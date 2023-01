Video Ferry Irawan Nangis-nangis Sembari Minta Maaf Dibanjiri Hujatan: Aktingnya Kurang Greget!

ERA.id - Ferry Irawan kini resmi ditahan dan menjadi tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya, Venna Melinda. Sebelumnya, putra Venna, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal mengatakan ayah sambungnya ini mengirimkan video menangis sembari meminta maaf.

Ketika menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo, Verrell Bramasta memperlihatkan video pria berusia 45 tahun ini melakukan permintaan maaf sembari menangis-nangis.

"Serius dikasih lihat?" tanya Athalla Naufal sambil tertawa, dikutip dari kanal Youtube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Selasa (17/1/2023).

"Ya maksudnya kan biar Bang Densu yang bisa menilai gitu," jawab Verrell Bramasta.

Verrell dan Athalla menganggap video yang dikirimkan suami Venna Melinda ini sangat lucu. Tak jelas apa yang dikatakan Ferry Irawan dalam video itu. Namun, Ferry sesekali memegang dada dan dahinya ketika menangis-nangis sambil meminta maaf.

"Menurut aku it's funny (lucu) aja. I don't get the point of the video, maksudnya buat apa Om Ferry ngirimin video itu," kata Verrell Bramasta.

Athalla Naufal menjelaskan dirinya menganggap video itu lucu karena Ferry Irawan mengirim banyak video permintaan maaf sembari menangis-nangis.

"Sebenarnya dia ngirim banyak video, 3 video lah kurang lebih. Ya basically tiga-tiganya dia nangis. Terus minta maaf," terang Athalla Naufal.

Cuplikan video Ferry Irawan menangis-nangis sembari meminta maaf dibagikan ulang di beberapa akun gosip Instagram, salah satunya akun @rumpi_gosip.

Kebanyakan netizen menghujat Ferry Irawan yang dinilai aktingnya kurang natural atau greget. Mereka merasa Ferry Irawan tidak sungguh-sungguh meminta maaf.

"Aktingnya kurang greget, ganti talent yang lain," komentar akun @budisutis****

"Nangisnya kurang natural ya," tulis akun @anita*****

"Pantesan dah nggak nongol lagi di TV, lah aktingnya nggak natural," kata akun @amlov****