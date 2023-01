Bertemu Bunda Corla, Annisa Pohan Kegirangan hingga Susah Move On: Nggak Pernah Ketemu Orang Seramah Bunda

ERA.id - Menantu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Annisa Pohan, ikut merasakan keviralan Bunda Corla yang datang ke Indonesia. Annisa mengaku senang bisa bertemu dengan Bunda Corla hingga susah move on.

Kebersamaan Annisa Pohan dan Bunda Corla ini dibagikan olehnya lewat video di Instagram. Dalam video itu, Annisa mengajak serta para kerabat dekatnya yang juga mengaku sebagai penggemar Bunda Corla.

"Bundaaaaaa senang banget bisa ketemu bunda @corla_2 lagi! Alhamdulillah teman-teman aku yg fans berat bunda bisa ketemu dan kenalan. Bunda yg kelihatan lelah tapi masih punya energi luar biasa…awalnya ga mau nyanyi karena suara habis tapi tiba2 goyang, berdiri nyamber mic dan nyanyi," tulis Annisa Pohan.

Dalam video itu terlihat Bunda Corla mengenakan blouse berwarna biru muda. Ia juga terlihat enerjik dengan berjoget dan bernyanyi bersama Annisa dan para kerabatnya.

Selain itu, terlihat juga Bunda Corla memeluk dan mencium istri dari Agus Harimurti Yudhoyono. Annisa mengatakan kehadiran Bunda Corla membuat kerabatnya bahagia karena keramahannya. Ia mengaku tidak pernah bertemu dengan orang seramah Bunda Corla.

"Bunda bikin semua di ruangan happy berat. Dirusuhin diajak foto juga mau dengan muka happy, malah semua temenku dipeluk dan dicium bunda. Aku ga pernah ketemu orang seramah dan se-friendly bunda," akunya.

Annisa lantas menceritakan pertemuan dengan Bunda Corla di Indonesia ini bukan kali pertama yang terjadi. Mereka sebelumnya sudah bertemu di Jerman, tempat Bunda Corla menetap dan bekerja.

Selama bertemu di Jerman, Annisa mengatakan bahwa kerabatnya di Indonesia ingin sekali berjumpa dengan Bunda Corla. Sehingga ketika Bunda Corla datang ke Indonesia, ia pun mewujudkan impian kerabatnya untuk bertemu.

"Aku berniat dalam hati kalau bunda ke Jakarta mau kenalin ke mereka. Simply karena aku ga mau happy sendiri, pengen teman2 aku juga happy krn kehadiran bunda. Alhamdulillah terwujud dengan nyata," paparnya.

Meski pun berhasil mewujudkan impian kerabatnya, Annisa mengatakan bahwa pertemuan itu melebihi kapasitas dan diluar rencananya. Namun Bunda Corla tidak menolak atau pun kecewa dengan hal tersebut.

Lebih lanjut, Annisa Pohan menyampaikan terima kasih sekaligus meminta maaf kepada Bunda Corla lantaran pertemuan itu diwarnai dengan banyak orang. Ia juga mengaku belum bisa move on dan masih ingin menghabiskan waktu bersama Bunda Corla.

"Semoga kebaikan bunda dan bisa membuat banyak orang happy dibalas pahala yang besar utk bunda. Hatiku belum bisa move on. Masih kangen padahal sm bunda, tapi jadwal bunda full utk anak2 bunda yang lain. Hope to see u soon bun!" tutupnya.