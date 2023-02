Profil Peggy Melati Sukma, Aktris Populer yang Kini Sibuk Berdakwah

ERA.id - Saat ini, Peggy Melati Sukma lebih dikenal sebagai pendakwah. Setelah kabar terbarunya yang menikah lagi muncul, biodata dan profil Peggy Melati Sukma pun mendapat sorotan kembali oleh netizen.

Kabar terbaru tersebut menginfokan, Peggy Melati Sukma telah menikah lagi dengan seorang saudagar peternak sapi yang berasal dari Indonesia dan juga aktif berdakwah serta menjadi imam besar masjid di New Zealand. Suaminya tersebut diketahui bernama Reza Abdul Jabbar.

Dikutip dari berbagai sumber, wanita yang memiliki nama asli Raden Peggy Melati Purnama Dewi Sukma adalah mantan aktris asal Indonesia. Namanya menjadi populer setelah berperan sebagai Nyi Iteung dalam film Si Kabayan pada tahun 1996 – 1998. Putri dari Raden Ating Sukma dan Aty Latieva Attamimi ini aktif bermain peran dalam sinetron sampai tahun 2014.

Peggy Melati Sukma dan suaminya saat mengunjungi Arie Untung (Tangkapan layar YouTube CERITA UNTUNGS)

Di bawah ini adalah biodata dan profil Peggy Melati Sukma yang dirangkum dari berbagai sumber:

Profil Peggy Melati Sukma

Nama lengkap: Raden Peggy Melati Purnama Dewi Sukma

Nama populer: Peggy Melati Sukma

Tempat/tanggal lahir: Cirebon, 13 Juni 1976

Profesi Saat Ini: Pendakwah (eks pemeran, model, penyanyi)

Kebangsaan: Indonesia

Instagram: @peggymelatisukma_khadijah

Karier Peggy Melati Sukma

Peggy Melati Sukma mengawali kariernya di dunia hiburan tanah air ketika dirinya berusia 19 tahun. Ketika itu, dia membintangi FTV Anakku Bukan Milikmu (1995 – 1996). Setelah dirinya membintangi tokoh Nyi Iteung dalam sinetron Si Kabayan (1996 -1998), dia mulai dikenal oleh publik. Karena perannya dalam sinetron tersebut, Peggy berhasil meraih nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik kategori Komedi Festival Sinetron Indonesia untuk tahun 1997.

Setelah berperan sebagai Nyi Iteung dalam sinetron Si Kabayan, nama Peggy kian mengudara saat dirinya bermain peran dalam sinetron Gerhana. Dalam sinetron ini, Peggy populer dengan kata khasnya ‘Pusiiiiing’. Karena perannya tersebut, Peggy berhasil terdaftar dalam nominasi Artis Wanita Tervaforit Indonesia untuk kategori Komedi Panasonic Award pada tahun 1999.

Selain menjalani peran di berbagai sinteron, Peggy juga pernah mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Dia pun merilis album dengan judul Aku Kangen Padamu pada tahun 1998 dan My Wish pada tahun 2000. Ia juga menulis buku yang berjudul My Wish.

Selain itu, Peggy juga pernah menjadi pembawa acara dalam beberapa acara televisi, antara lain Rejeki Nomplok, Klise, dan Smile. Untuk acara televisi lainnya, yaitu Spontan yang ditayangkan di SCTV (1999), Selebriti & Kasus yang tayang di Global TV (2010), dan Cakrawala Pagi yang tayang di Abu Bakar Channel (2015). Ia juga sempat mendalami dunia teater dan bermain wayang orang ‘Srikandi Larasati Kembar’. Saat ini, Peggy Melati Sukma aktif menjalankan dakwah di berbagai daerah.

Demikianlah ulasan tentang profil Peggy Melati Sukma, aktris ternama yang namanya sempat melejit era tahun 90-an hingga 200-an.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…