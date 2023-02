Gita Savitri Sesumbar Bilang Rahasia Awet Mudanya karena Tak Punya Anak, Netizen Langsung Bawa-bawa Nama Jennifer Bachdim

ERA.id - YouTuber Gita Savitri kembali menuai kontroversi berkat pendapatnya tentang anak. Kali ini, Gita mengatakan bahwa tidak memiliki anak membuatnya tetap awet muda.

Hal ini diungkap Gita dengan membalas komentar salah satu netizen di Instagramnya. Balasan Gita tersebut akhirnya diunggah ulang oleh akun Twitter @askrlfess yang menuai perhatian publik.

"Aku yang umur 24 kalah sama kak Git, padahal udah 30 awet muda banget si," kata si netizen.

Mendapat komentar seperti itu, Gita langsung membalas mengenai rahasianya tetap awet muda adalah tidak memiliki anak. Dengan tidak memiliki anak, Gita bisa tidur tenang dengan cukup dan tidak stres mendengar tangisan anak.

Menurut kalian real ga sih punya anak tu bikin cepet tua? ini bukan bahas soal perawatan kulitnya dulu, I mean.. stressnya lebih berat banget kalo punya anak ketimbang yang nggak. (cuma perkiraanku loh ya). no salt [askrl] pic.twitter.com/CDld0fO9xR — Askrlfess (@Askrlfess) February 6, 2023

"Tidak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur 8 jam setiap hari, nggak stres dengarin anak-anak teriak. Dan pas kamu punya kerutan, kamu punya uang buat suntik botox," tambah Gita Savitri.

Balasan Gita Savitri itu sontak membuat netizen geram dan memberikan kritik pedas. Ada yang menyebut bahwa Gita yang bukan berprinsip childfree, melainkan dirinya memang fobia anak-anak atau masa kecil yang traumatis.

Tak hanya itu, ada juga netizen yang membawa artis seperti Jennifer Bachdim, Nia Ramadhani, hingga Wulan Guritno yang memiliki anak tetapi tetap awet muda.

"Nih org makin lama makin aneh. Lu bukan childfree Git tp childphobic. Pdhl lu juga terlahir sbg anak, that's why berarti lu juga gamau ya klo anak lu nti kyk lu," komentar salah satu akun.

"Gw hormatin dia mau childfree tapi komen kek gini kaya ngerendahin org2 yg udah and want to have kids. Tinggal blg hidup sehat, banyak duit, ada anak juga bisa kayak Wulan Guritno, Nia Ramadhani," ucap yang lain.

"Jennifer Bachdim otw 4 anak, tanpa nanny/art tetap gorgeouss! Kuncinya di makan sehat, olahraga, dan acceptance/be happy and grateful for what you have. Gitasav ini sepertinya lagi nyari2 alasan buat nguatin diri sendiri," sambung yang lainnya.