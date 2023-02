Posting Foto di Momen Valentine Tanpa Thariq Halilintar, Fuji: Aku Bisa Melakukannya Sendiri

ERA.id - Fujianti Utami alias Fuji mencuri perhatian berkat foto terbarunya yang diunggah di momen Valentine. Tak bersama sang kekasih, Thariq Halilintar, Fuji membagikan fotonya sendiri di hari kasih sayang ini.

Diketahui Fuji tengah berlibur di Thailand bersama Lucinta Luna. Pada foto yang dibagikan, terlihat Fuji berpose sambil memeluk boneka berung besar.

Fuji tampak berfoto di sebuah booth yang menjual pernak-pernik untuk Valentine. Senyuman ceria terpancar di wajah Fuji pada foto tersebut.

"I can do it myself (Aku bisa melakukannya sendiri), happy valentines!" tulis Fuji pada keterangan unggahannya.

Postingan Fuji itu langsung mendapatkan ragam komentar dari netizen. Beberapa memuji penampilan Fuji, dan beberapa lainnya menanyakan maksud keterangan yang disematkannya.

"Cantik banget uti," komentar salah satu akun.

"Selamat hari kasih sayang, banyak yg sayang uti, pokoknya selalu makin cantik," ucap yang lain.

"Ada apa nih captionnya? Semoga baik2 aja ya sama Thariq, main bareng lagi pas udh balik ke Jakarta," sambung yang lainnya.