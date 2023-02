Arti Self Love, Manfaat, dan Perbedaannya dengan Self Healing

ERA.id - Arti self love secara harfiah adalah ‘mencintai diri sendiri’. Tak jarang, orang memaknai hal tersebut dengan melakukan berbagai hal demi memenuhi keinginan dan kebahagiaan diri sendiri sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri.

Hal tersebut tidak salah, tetapi juga tidak benar sepenuhnya. Menurut Nila Zaimatus Septiana, M. Pd., dosen IAIN Kediri, tujuan dari self love bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tetapi juga harus toleran pada orang lain. Self love berupa kebahagiaan dan kesejahteraan diri yang dapat mengubah diri tanpa mengorbankan orang lain.

Memahami Arti Self love dan Manfaatnya

“Self love artinya mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan,” ungkap Nila, dikutip Era.id dari situs web Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta.

Lebih jelas, dia mengatakan bahwa self love mengharuskan seseorang memperlakukan dan menerima diri sendiri secara baik dan apa adanya. Self love adalah bagian dari kesehatan mental.

Olahraga sebagai bentuk self love (pexels)

Orang yang menerapkan self love lebih mudah berpikir positif, bahkan saat marah, kecewa, atau sedih. Hal tersebut merupakan bentuk dari penerimaan diri.

Tak jarang, orang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena orang tersebut kurang bersyukur, kurang bisa memaafkan diri sendiri, kurang bisa menerima diri apa adanya, dan kurang mampu mengevaluasi diri.

Nila menjelaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri adalah menyadari apa yang terjadi di dalam diri, menyadari perasaan yang muncul, dan memvalidasi perasaan serta pikiran. Jika Anda mengalami kegagalan, carilah teman atau pendamping agar suasana hati lebih kondusif dan bisa menghadirkan solusi.

Ada beberapa hal lain yang dilakukan untuk memudahkan Anda mencintai diri sendiri, seperti menghindari teman toksik, berani berkata “tidak” dengan cara yang baik dan tidak menyinggung, serta menghindari berbagai hal yang bisa merusak mental.

Saran selanjutnya dari Nila untuk melakukan self love adalah melalui tindakan atau aktivitas. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah meluangkan waktu selama tiga puluh menit untuk relaksasi dan mind fullness. Lakukan hal tersebut secara rutin.

Aktivitas positif bisa membuat kita lebih mencintai diri sendiri. Beberapa kegiatan tersebut adalah olahraga, meditasi, mengucap syukur, membuat jurnal harian berisi rasa syukur, apresiasi diri yang tidak merugikan diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk self love, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak berlebihan atau salah.

Perbedaan Self love dan Self Healing

Seperti telah dibahas sebelumnya, self love tidak hanya mengagungkan diri sendiri, tetapi tetap harus diseimbangkan dengan orang lain. Tindakan yang membahagiakan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain bukanlah bentuk dari self love.

Selain itu, Anda juga perlu membedakan self love dengan self narsis, self first, dan self healing. Berbagai hal tersebut memiliki sifat dan maksud yang berbeda. Selain itu, dampak dari tindakan yang Anda lakukan juga perlu diperhatikan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain.

Salah satu kasus kesalahpahaman yang cukup umum terjadi adalah penyamaan self love dengan self healing. Nila menjelaskan, self healing merupakan proses penyembuhan diri setelah mengalami trauma yang berat.

Dia juga mengingatkan agar tidak terlalu mudah atau sering healing, padahal tingkat urgensinya rendah. Hal tersebut malah bisa memberikan efek yang buruk terhadap diri sendiri.