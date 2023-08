Mengapa Self Healing Itu Penting? Simak Penjelasannya di Sini

ERA.id - Pada hari ini, kita seringkali mendengar istilah self healing. Sebenarnya apa itu self healing? Dalam pengertian sederhana, self healing merupakan upaya yang Anda lakukan untuk menyembuhkan luka batin dan emosional. Lantas mengapa self healing itu penting?

Dikutip dari barkeleywellbeing.com, menurut Tchiki Davis, MA, PhD, self healing adalah proses pemulihan dari luka batin yang buruk, contohnya kecemasan, trauma, depresi, dan stres. Namun, self healing juga bisa digunakan untuk masalah kesehatan fisik yang dialami seseorang. Sebab terdapat hubungan antara kesehatan emosional dan fisik yang seringkali beriringan.

Bagi orang-orang yang tengah mengalami kondisi permasalahan emosional, tentunya memberikan dampak terhadap aktivitas sehari-hari. Misalnya gampang lelah, tidak bersemangat, sampai pekerjaan yang terganggu. Salah satu contohnya, jika Anda masih dihantui pengalaman masa lalu hingga menjadikan keadaan emosi Anda tidak stabil, maka self healing bisa menjadi solusi atau cara untuk meminimalisir dampak buruk dari hal tersebut. Namun, jika Anda sudah berdiri pada wilayah yang sulit untuk mengendalikan emosi, maka sebaiknya segeralah pergi ke psikolog atau psikiater.

Mengapa Self Healing Itu Penting?

Sebenarnya, self healing dapat dilakukan dengan niat dan tekad yang kuar dari dalam diri Anda. Termasuk meyakini bahwa diri Anda memang sudah berada pada titik untuk lebih mementingkan kesehatan mental dan juga fisik Anda. Selain itu, di bawah ini adalah beberapa alasan kenapa Anda harus melakukan self healing.

Membuat perasaan menjadi lebih tenang

Ketika emosi dan pikiran Anda upayakan untuk tetap berada dalam hal yang baik, maka akan membuat diri Anda menjadi lebih positif. Sebaiknya hindari hal-hal yang bersifat impulsif seperti berbelanja dan menghamburkan uang. Sebagai gantinya, Anda dapat beristirahat, mengonsumsi air mineral dan makanan sehat untuk membuat perasaan Anda lebih tenang dan stres menjadi berkurang.

Membuat Anda mampu mengendalikan pikiran dan emosi

Ketika Anda menjalani aktivitas yang nyaman dengan tujuan untuk memberikan atensi pada diri sendiri, maka hal ini akan memberikan dampak baik untuk mental dan fisik Anda. Mengontrol pikiran dan emosi merupakan bagian penting dari setiap proses self healing. Sedangkan alasan yang mendasari semua hal itu adalah karena setiap tindakan, pikiran, dan perasaan Anda semuanya terhubung.

Membantu Anda untuk terhubung dengan orang lain

Tentunya tidak semua orang mampu menghadapi dan menyelesaikan semua masalah sendiri. Ada saatnya Anda memerlukan orang lain untuk menerima keluh kesah dari diri Anda. Dengan menceritakan masalah Anda kepada orang terdekat, Anda sudah berupaya untuk memulihkan rasa stres dan kesepian yang Anda alami. Selain itu, dengan hal tersebut, tentunya dapat membantu Anda terhubung kembali dengan orang-orang yang Anda sayangi, sehingga dengan upaya demikian, akan memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kepercayaan diri.

Cara-cara Self Healing

Anda dapat melakukan beberapa cara untuk self healing, antara lain:

Meditasi

Dengan menjalani meditasi, Anda dapat mengistirahatkan pikiran dalam ketenangan dan meluangkan waktu untuk memulihkan diri Anda. Meditasi bukan berarti duduk dalam keadaan kosong tanpa pikiran. Dalam proses ini, Anda cukup menikmati dan menyadari keadaan Anda, lokasi Anda duduk, pakaian yang Anda kenakan saat ini, bagaimana keluar masuk napas Anda, dan selanjutnya menerima apa pun yang Anda rasakan pada saat ini.

Me time

Mendengarkan musik (bruce mars/Unsplash)

Anda dapat mempergunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Hal ini bukan berarti Anda mengabaikan dan meninggalkan hal yang penting, seperti pekerjaan atau sekolah. Namun, ketika Anda mempunyai waktu kosong, sebaiknya lakukan aktivitas yang dapat membuat perasaan Anda menjadi lebih baik.

Contohnya adalah dengan liburan, menjalani hobi, membaca buku, menonton film, mendengarkan musik favorit, atau sekedar santai di rumah. Semua hal itu dilakukan agar Anda lebih dekat dengan diri Anda sendiri.

Tidur yang cukup

Tidur juga memberikan dampak terhadap tingkatan stres seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, Orang dewasa yang tidurnya kurang dari delapan jam dalam semalam, mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi daripada mereka yang tidur setidaknya delapan jam semalam. Proses healing yang Anda lakukan tentunya akan terganggu jika stres Anda meningkat karena kekurangan jam tidur.

Nah, demikianlah penjelasan mengapa self healing itu penting. Inti dari semua itu adalah penyadaran bahwa diri Anda merupakan pribadi yang berharga dan berhak damai dan berbahagia.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…