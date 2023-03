Sederet Kontroversi Kiky Saputri, Komedian Cerdas yang Dijuluki Queen of Roasting

ERA.id - Stand up comedian Kiky Saputri kembali menjadi perbincangan setelah menulis cuitan yang memicu perdebatan netizen. Bukan kali pertama ini saja kontroversi Kiky Saputri yang menghebohkan publik. Perempuan yang baru menikah pada akhir Januari lalu tersebut memang terkenal sebagai sosok yang kritis dan berani bersuara.

Perdebatan kali ini bermula saat Kiky Saputri curhat mengenai pengalamannya menggunakan layanan kesehatan di Indonesia dan di Singapura. Kiky berniat mengomentari unggahan Presiden Joko Widodo di Twitter dengan mengungkapkan pengalamannya yang related.

Kiky menceritakan pengalaman mertuanya yang didiagnosa stroke kuping saat berobat di RS di Indonesia. Namun saat ke RS Singapura, dokter di sana bilang bahwa itu bukan stroke kuping melainkan hanya bindeng akibat flu. Cuitan Kiky tersebut pun menjadi viral dan menuai banyak komentar.

Sederet Kontroversi Kiky Saputri

Kiky Saputri merupakan sosok stand up comedian yang sudah berulang kali membuat kontroversi. Kiky Saputri menang dijuluki sebagai the Queen of Roasting. roastingannya kerap menimbulkan kehebohan di kalangan netizen Indonesia. Selain itu, komedian perempuan ini juga sering menampilkan aksi-aksi kocak yang terkadang justru mendapat tanggapan negatif.

Berikut beberapa kontroversi Kiky Saputri yang pernah menghebohkan netizen Indonesia:

Roasting Pejabat

Kiky Saputri memang jago sebagai tukang roasting hingga membuat sasarannya terpukul hingga termalukan. Bahkan target roastingnya tak main-main. Ia pernah meroasting beberapa pejabat tinggi pemerintahan, salah satunya Fadli Zon.

Kiky Saputri selalu bisa meroasting targetnya dengan cara cerdas dan jenaka. Saat meroasting Fadli Zon, Kiky melontarkan kritik yang dikemas dengan humor. Ia tak menyangka bahwa video dirinya meroasting Fadli Zon bakal sangat viral. Kiky mengaku sampai tak bisa tidur karena videonya tersebut tersebar di media sosial dan ditanggapi banyak netizen.

Kiky Saputri berkesempatan meroasting Fadli Zon dalam acara TVRI “Pojok Rumah Rakyat” Sebelum meroasting, Kiky sudah izin terlebih dahulu kepada Fadli Zon dan diperbolehkan. Fadli Zon pun hanya bisa tertawa mendengar kritikan berbau humor dari Kiky kepadanya.

Selain Fadli Zone, Kiky juga pernah meroasting sejumlah pejabat yang memiliki kedudukan penting lainnya. Beberapa pejabat yang pernah mendapat roastingan dari Kiky, di antaranya Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Susi Pudjiastuti, Erick Thohir, dan lainnya.

Cium Reza Rahadian

Kiky Saputri juga pernah membuat netizen heboh karena dirinya mencium Reza Rahadian. Bahkan video dirinya mencium aktor tampan tersebut diunggah oleh Kiky di media sosial. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut tampak jelas rekaman Reza mendaratkan ciuman di pipi kanan Kiky.

Kiky pun membalas ciuman Reza dengan mengecup pipi kiri Reza. Video tersebut ia unggah dengan caption, "INILAH ALASAN KENAPA AKU SULIT MEMBUKA HATI UNTUK YANG LAIN. MAAF, PADA AKHIRNYA AKU HARUS JUJUR PADA MEDIA.”

Reza Rahadian dan Kiky memang bermain di film terbaru yang sama. Mereka beradu akting dalam film Imperfect garapan sutradara Ernest Prakasa. Meski diketahui hanya gimmick semata, namun aksi tersebut membuat banyak warganet merasa cemburu.

Diserang Fans Lesti Biliar

Kiky Saputri tidak hanya memberikan roastingan kepada para politikus. Namun dirinya juga kerap diminta meroasting saat menjadi host Indonesia Dangdut Awards (IDA) 2022. Saat itu Kiky meroasting Hari Putra dan Putri Isnari yang disebut memiliki hubungan khusus.

Dalam materi roastingnya Kiky menyinggung soal pencabutan laporan KDRT Rizky Billar. Berikut isi roastingan dari Kiky: "Aku gak setuju Putri sama Hari, soalnya Hari pernah deketin Lesti. Coba kalau jadi, Hari sama Lesti, masa Putri sama Rizky Billar? Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin di sini, ia lagi cabut laporan..laporan cuaca di luar hujan."

Akibat ucapannya tersebut, Kiky langsung diserang oleh sejumlah fans Lesti dan Rizky Billar. Setelah mendapatkan cacian dari fans leslar, Kiky pun menyampaikan klarifikasi. Kiky enggan meminta maaf karena dirinya menyampaikan sesuai fakta, bukan fitnah maupun kebohongan. Bahkan ia mengungkapkan bahwa apa yang ia sampaikan justru karena kasihan kepada Lesti.

Komentari Childfree

Kiky Saputri juga pernah menarik perhatian netizen dengan tanggapannya soal childfree. Sebelumnya, istilah childfree ramai menjadi pro kontra dari pernyataan Gita Savitri.

Kiky pun turut menanggapi fenomena viral tersebut. Kiky membagikan foto mesra bersama suaminya saat bulan madu di Prancis. Unggahan foto tersebut ia isi dengan caption yang bijak namun sekaligus menggelitik.

"Banyak yang lagi ribut soal punya anak dan tidak ingin punya anak. Apapun pilihannya, semoga itu adalah yang terbaik untukmu dan kehidupanmu. Yang menjadi salah adalah ketika kita merasa lebih baik atas pilihan orang lain," tulis Kiky Saputri.

"Buat kita berdua gaperlu pusing punya anak atau tidak punya anak, karena sesungguhnya kita masih pusing gonta ganti gaya buat bikin anak. Haha," sambungnya lagi.

Demikianlah sejumlah kontroversi Kiky Saputri yang pernah membuat heboh warganet Indonesia. Baru-baru ini Kiky kembali membuat kontroversi karena cuitannya yang membandingkan RS di Indonesia dengan di Singapura. Kiky menceritakan pengalaman kurang menyenangkan yang dialami oleh mertuanya saat menjalani pengobatan di dua negara tersebut.

