Selalu Dikaitkan Sebagai Biang Penyebab Putus dengan Fuji, Thariq Halilintar Bela Gen Halilintar: Salahin Gue!

ERA.id - Belum lama ini, YouTuber Thariq Halilintar meluapkan kekesalannya lantaran Gen Halilintar selalu disalahkan oleh netizen. Sebab, banyak netizen yang mengkaitkan hubungan Thariq dan Fuji putus lantaran tidak diberikan restu oleh ibunda, Lenggogeni Faruk.

Adik Atta Halilintar mengungkap penyebab kandasnya hubungan dengan Fuji lantaran berbeda prinsip. Thariq Halilintar langsung pasang badan ketika tahu keluarganya dihujat netizen. Bahkan, ia meminta netizen itu menyerang dirinya saja.

"Kalau mau serang, serang gue aja," kata Thariq Halilintar, dikutip dari akun gosip Instagram @rumpi_gosip pada Rabu (15/3/2023).

Lebih lanjut, pria berusia 24 tahun ini merasa geram dengan netizen yang terus menyalahkan keluarga Gen Halilintar. Padahal Gen Halilintar tidak pernah ikut campur mengenai hubungan Thariq Halilintar dengan perempuan berusia 20 tahun.

Thariq Halilintar (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)

"Netizen di luar sana bikin skenario sendiri yang menyalahkan keluarga gue. Sebenernya dari awal, nggak pernah ikut campur," imbuhnya.

Maka dari itu, adik ipar Aurel Hermansyah ini meminta netizen agar menyerang dirinya saja. Thariq juga berharap agar netizen tidak menyerang Fuji dan keluarganya.

"Jadi kalau misalnya netizen di luar sana, kalau mau serang, serang gue aja," terangnya.

"Nggak usah serang pihak Fuji, keluarganya, pihak mereka sudah baik banget," tambahnya.

Thariq Halilintar mengaku sakit hati ketika tahu keluarganya, keluarga Fuji dan mantan kekasihnya diserang oleh netizen.

"Gue agak sakit ngeliat keluarga gue diserang, keluarga Fuji atau Fujinya diserang. Mereka itu orang yang baik banget soalnya," paparnya.

"Mendingan serang gue aja deh. Gue sakit hati ngelihat keluarga gue, keluarga Fuji, Fadly, atau Pak H. Faisal diserang netizen. Jadi serang aku aja, karena I think I can take it," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Thariq Halilintar.

"Kan dia sendiri yang bikin blunder gara-gara putus dibikin konten, perasaan netizen nggak pernah serang keluarga pak Haji Faisal dech. Ngarang aja nih cowok," komentar akun @mmha.*****

"Semenjak putus Bang Thor auranya semprawutt. Waktu pacaran auranya sumpringah banget," tulis akun @riyai****

"Lama-lama malah muak lihat lo," kata akun @pesek*****