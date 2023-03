Alshad Ahmad Diduga Hamili Wanita, Mantan Pacar Beri Peringatan: Jangan Tertipu Aktingnya!

ERA.id - Kabar kurang sedap datang dari YouTuber Alshad Ahmad. Kekasih Tiara Andini dituding sudah menghamili mantan kekasihnya, Nissa Asyifa.

Dugaan ini berawal dari unggahan Instagram Stories milik Nissa Asyifa. Nissa membagikan unggahan dirinya sudah melahirkan seorang bayi.

Padahal diketahui Nissa belum menikah. Tak hanya itu, Nissa Asyifa juga turut menyindir seseorang yang dinilai tak bertanggung jawab atas perbuatannya.

"May Allah Blessing You Nak Doa Mama Selalu Bersama kamu," tulis Nisya, dikutip dari akun gosip Instagram @berita_gosip pada Minggu (19/3/2023).

"Alhamdulillah. A new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022," diunggahan selanjutnya.

Unggahan Instagram stories Nissa Asyifa (Foto: Instagram/@berita_gosip)

Nissa Asyifa mengaku belakangan ini unggahan Instagram Stories-nya selalu menunjukkan kekerasan pada perempuan, kegalauan, dan terdzalimi. Ia juga membiarkan Hukum Indonesia terus berjalan dan yakin sang pencipta yang akan mengadilinya.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin dan mental. Dealing with trauma, shock & pain oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya," katanya.

"Didunia nyata kelakuannya LUAR BIASA. Di dunia maya SEPERTI TIDAK APA-APA sangat keterlaluan!!! Sekeluarga!!. Nggak kuat harus nahan diri sampai mana lagi. Ya Allah nggak kuat," lanjutnya.

Pada unggahan selanjutnya, Nissa merasa keluarga besar dan teman-teman sudah sangat marah, jijik dan tidak ditoleransi dengan kelakuannya orang tersebut.

"Tapi di balik itu kasihan orangnya miskin, yaitu miskin hati, mementingkan duniawi, ingin menang sendiri. Dunia berputar!! Allah maha adil!! Astagfirullahalazim dibalikin, dikasih beribu-ribu toleransi capee!," ungkapnya.

Nissa mengatakan dirinya bukan tipe orang yang suka membongkar aib di media sosial dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun, ia hanya berharap kesadaran dari orang tersebut. Ia juga berdoa agar sang pencipta memberikan petunjuk.

"Saya bukan tipikal person yang suka curhat/sharing something sad di story. Tapi kali ini benar-benar super parah dan lelah. Di dzalimi, di fitnah, di khianati. Ya oke itu urusan dia dengan Tuhan. Tugasku hanya menguatkan diri, beristighfar, dan dealing dengan keadaan," katanya.

"Tapi please be a smart netizen yang tidak tertipu daya acktingnya, please. Selama ini diam, sabar, berdoa, tapi kok makin keterlaluan ya!!! Manusia ada batas sabarnya," lanjutnya.

Nissa juga memberikan peringatan kepada netizen agar tidak terlalu berlebihan memuja seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya.

"Hati-hati ya, kalau ngefans/suka sama seseorang yang kita lihatnya hanya dari dunia maya. That's really tipu-tipu. Biarkanlah dia acting dengan skenarionya, padahal aku punya Allah yang skenarionya lebih besar," tuturnya.

"Semoga Allah menghapus dosaku dan memberikan dia hidayah Aamiin. Siapapun kamu, sopowerfull apapun. Kamu tidak bisa semena-mena, karena ada zat yang lebih besar darimu," lanjutnya.

Curhatan Nissa tentu menimbulkan tanda tanya bagi netizen. Bahkan, banyak netizen yang mulai menyerang di kolom komentar akun Instagram milik sepupu Raffi Ahmad.

"Beneran ga siii kabar burungnyaaaa klarifikasi dong huhu takut banget," komentar akun @muffinpam****.

"Beneran nggak sih beritanya itu yang mantannya Alshad lahiran," tulis akun @matchaaaaatiramisy****_.

"Jika emang benar, tanggungjawablah sebagai kita lelaki. Jika tidak benar, angkat bicara agar nama baikmu tidak tercemar," lanjut akun @unus****.