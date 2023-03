Profil Nissa Asyifa Mantan Kekasih Alshad Ahmad yang Melahirkan Anak Tanpa Bapak

ERA.id - Selebgram Nissa Asyifa menjadi perbincangan netizen karena dirinya melahirkan anak di luar nikah. Kehamilan Nissa Asyifa diduga disebabkan oleh Alshad Ahmad karena keduanya berstatus sebagai mantan kekasih. Kabar mengejutkan ini pun membuat netizen penasaran dengan profil Nissya Asyifa.

Usut punya usut ternyata Nissa Syifa dan Alshad Ahmad tidak hanya pernah menjalin hubungan sebagai kekasih saja. Mereka sempat menikah, namun hanya menjalani rumah tangga dalam waktu singkat. Mereka bercerai di tahun 2022 padahal pernikahan baru berjalan dua bulan.

Diketahui dari catatan pengadilan, Alshad Ahmad menjadi pihak yang mengajukan permohonan cerai. Diketahui bahwa Alshad terpaksa menikahi Nissa Asyifa lantaran dirinya sedang hamil memasuki usia 8 bulan. Keduanya melakukan pernikahan siri pada 30 September 2022. Lantas seperti apa profil Nissa Asyifa?

Profil Nissa Asyifa

Nissa Asyifa merupakan seorang selebgram asal Bandung, Jawa Barat, yang lahir tahun 1994. Selain aktif sebagai selebgram, Nissa juga menjadi pengusaha yang memiliki sejumlah lini bisnis salah satunya adalah Dreamy Oil. Nissa juga sering buka jasa penitipan (jastip) barang dari luar negeri, seperti dari Singapura, Thailand, hingga Amerika Serikat.

Nissa diketahui sempa menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan, Bandung. Selain sibuk sebagai business woman, Nissa Asyifa juga dikenal suka berbagai. Ia bahkan memiliki badan aman bernama Clarity Charity yang menyediakan layanan open donasi makanan setiap Jumat.

Hubungan Nissa Asyifa dengan Alshad Ahmad

Nissa Asyifa sudah menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad sejak masih duduk di bangku SMA pada tahun 2011 silam. Nissa satu tahun lebih muda dari Alshad. Keduanya kerap membagikan momen mesra melalui sosial media. Keduanya sering berlibur ke luar negeri dan membuka jastip.

Namun hubungan percintaan keduanya harus kandas pada tahun 2018, setelah menjalin kisah bersama selama tujuh tahun. Hal itu diungkapkan Alshad lewat tayangan YouTube The Hermansyah A6.

Alshad Ahmad (Instagram/@alshadahmad)

"Sebelum pandemi (putus) sama ada temen SMA. Pacarannya juga lama sih, 7 tahun. Terakhir tuh putusnya 2018," kata Alshad.

Kabar hubungan keduanya kembali memicu kehebohan netizen di awal 2023. Lewat akun Instagram pribadi, Nissa mengupload foto anak pertamanya yang disebut Baby K. Namun Nissa tidak mengungkapkan siapa ayah dari anak tersebut hingga menimbulkan pertanyaan di benak netizen.

"Alhamdulillah. A new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022," tulis Nissa di instagram.

Netizen menduga bahwa Alshad Ahmad adalah sosok yang menghamili Nissa Asyifa. Kemudian terkuak fakta bahwa Nissa dan Alshad pernah melakukan pernikahan secara siri pada tahun 2022. Namun pernikahan tidak berumum lama karena Alshad mengajukan permohonan cerai.

Perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa

Permohonan cerai yang diajukan oleh Alshad Ahmad terdaftar dalam nomor perkara 5361/Pdt.G/2022/PA.Badg. Alshad mengajukan permohonan cerai ke pengadilan Agama Bandung pada 11 November 2022. Dari data salinan putusan Mahkamah Agung, pernikahan dilakukan karena Nissa Asyifa telah mengandung anak dari Alshad Ahmad.

"Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan akan tetapi Termohon sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan sehingga meskipun dalam keadaan hamil, para pihak tetap dapat melakukan pernikahan menurut Syari'at Islam," isi duduk perkara dalam salinan putusan perceraian Alshad Ahmad.

"Bahwa, kehamilan Termohon adalah sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nikah antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 30 September 2022."

Demikianlah ulasan mengenai profil Nissa Asyifa mantan Alshad Ahmad yang melahirkan di luar nikah. Melalui akun Instagram dengan follower 36,5 ribu, Nissa menyindir seseorang yang tidak bertanggung jawab atas kelahiran anaknya. Ia menyebut bahwa orang tersebut memiliki banyak penggemar karena citranya yang terlihat baik.

