Inilah 3 Waktu Terbaik Berdoa di Bulan Ramadan, Semoga Allah Mengabulkan

ERA.id - Doa bisa dilakukan kapan pun. Namun, ada beberapa waktu terbaik bagi umat Islam untuk memanjatkan doa, misalnya saat Ramadan. Lebih jauh, Anda juga perlu tahu bahwa ada waktu terbaik berdoa di bulan Ramadan.

Ramadan adalah salah satu bulan yang penuh keistimewaan dan keberkahan. Tak heran jika Ramadan disebut sebagai bulan suci. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka dengan lebar bagi Anda yang memohon ampun dan memanjatkan doa. Dikutip Era.id dari NU Online, pada bulan ini ada beberapa waktu yang diutaman untuk berdoa, berikut adalah penjelasannya.

Waktu Terbaik Berdoa di Bulan Ramadan

1. Waktu sahur

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Rabb kita tabaraka wa ta’ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, ‘Siapa saja yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni’.” (HR. Bukhari, no. 1145 dan Muslim, no. 758)

Anda pasti sudah tahu bahwa sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang sangat baik untuk beribadah dan berdoa, misalnya untuk salat Tahajut. Kemudian, pada bulan Ramadan umat muslim bangun tidurnya untuk melakukan sahur.

Sahur perlu dilakukan dengan menyantap makanan dan minuman agar mendapatkan energi untuk puasa selama satu hari dan mendapatkan berkah dari Allah Swt. Selain itu, pada waktu ini sebaiknya juga digunakan untuk berdoa sebab menjadi salah satu waktu yang baik untuk berdoa dan beribadah. Anda juga sebaiknya memaksimalkannya dengan banyak memohon ampun dengan membaca istighfar.

2. Selama berpuasa

Rasulullah saw. bersabda, “Tiga orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam (penguasa) yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan, dan membukakan baginya pintu-pintu langit, seraya berfirman, ‘Demi kemuliaan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya’." (H.R. Imam Tirmidzi 3522)

Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ menjelaskan, orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dianjurkan memperbanyak doa. Dia mengatakan, “Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dalam keadaan sedang berpuasa, dengan berbagai hajat akhirat dan hajat duniawi. Juga mendoakan orang-orang yang ia cintai dan mendoakan kaum muslimin.” (Imam Nawawi, Al- Majmu’ Syarh Muhadzdzab, Daar El Fikr, Juz 6, hal. 375)

Sabda Nabi menunjukkan bahwa salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa dari orang yang sedang berpuasa. Anda bisa berdoa untuk hal duniawi dan kebaikan alam akhirat. Ada baiknya, doa tidak ditujukan untuk diri sendiri, tetapi untuk baikan orang lain.

3. Saat buka puasa

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. " (HR Ibnu Majah no. 1743)

Ilustrasi berdoa saat buka puasa (pexels)

Dari hadis tersebut diketahui bahwa bulan Ramadan menjadi waktu bagi umat untuk banyak berdoa karena akan dikabulkan oleh Allah Swt. Dalam Tuhfah Al-Ahwadzi (7:278) dijelaskan, pada saat buka puasa doa diijabah karena orang yang berpuasa sudah selesai menjalankan ibadahnya. Orang yang puasa juga cenderung dalam keadaan tunduk kepada Allah Swt.

Itulah beberapa waktu terbaik berdoa di bulan ramadan. Semoga di bulan yang suci ini kita menjadi orang yang lebih baik dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Swt. Semoga semua hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Swt., amin.