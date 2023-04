Tak Mau Hubungan Asmara Jadi Konsumsi Publik, Nikita Mirzani Tegaskan Dirinya Bukan Artis

ERA.id - Usai dilamar oleh pacar bulenya, Antonio Dedola, artis Nikita Mirzani mengaku dirinya bukan lagi seorang artis, melainkan pengusaha. Ia tak mau hubungan percintaannya menjadi konsumsi publik.

Awalnya, sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru membenarkan kabar Antonio melamar janda anak tiga ini. Tetapi, Fitri enggan untuk menjelaskan lebih rinci. Ia meminta kepada media agar bertanya langsung kepada perempuan kerap disapa Nikmir ini.

"Banyak media yang WA saya: 'Mba mau konfirmasi apa betul kak Nikita Mirzani sudah dilamar?'. Jawaban saya: Ya benar," tulis Fitri Salhuteru, yang diunggah ulang dari Instagram stories Nikita @nikitamirzanimawardi_172 pada Selasa (4/4/2023).

"Selanjutnya silahkan tanya kepada @nikitamirzanimawardi_173 @tono.dedola please stop WA saya media yang baik dan budiman. Selamat puasa," tambahnya.

Nikita Mirzani (Foto: Instagram stories/@nikitamirzanimawardi_172)

Lalu, bintang film Nenek Gayung ini menanggapi pernyataan dari Fitri Salhuteru. Nikita Mirzani meminta maaf kepada media karena dirinya tidak ingin diwawancarai. Sebab, ia merasa kini menjadi pengusaha, bukan artis.

"Mohon maaf media saya lagi ga mood diwawancara karena saya sekarang pengusaha bukan artis lagi," katanya.

Mantan istri Dipo Latief ini juga tak mau hubungan asmaranya dengan Antonio menjadi konsumsi publik.

"Dan saya sudah nggak mau hubungan percintaan saya jadi konsumsi publik," lanjutnya.

Meski begitu, wanita berusia 37 tahun ini memamerkan momen dirinya dilamar oleh sang kekasih pada Minggu (2/4/2023). Antonio juga membagikan video saat dirinya melamar Nikita Mirzani.

Dalam video itu, Antonio berlutut dengan satu kaki saat memasangkan cincin berlian besar ke jari manis calon istrinya. Antonio juga tak lupa mengungkap rasa bahagianya itu karena bisa melamar kekasihnya. Ia merasa begitu bahagia lantaran di hari ulang tahunnya, ia mendapat hadiah spesial karena Niki bersedia menikah dengannya.

"Kemarin adalah hari yang tak terlupakan dalam hidup saya, bukan hanya karena saya merayakan ulang tahun ke 33, tetapi juga karena saya melamar wanita tercantik... hadiah terindah yang bisa saya dapatkan adalah dia menjawab 'Ya, saya mau'," tulis Antonio menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari Instagram @toni.dedola.

Antonio menyatakan rasa cintanya yang sangat dalam terhadap Nikita Mirzani. Bahkan, Antonio berjanji akan jadi suami dan ayah terbaik bagi anak-anak sambungnya.

"@nikitamirzanimawardi_172 'Aku tahu aku terlambat untuk menjadi cinta pertamamu, tapi aku akan melakukan apapun untuk menjadi cinta terakhirmu! Saya akan berjanji kepada kamu untuk menjadi suami terbaik dan tentu saja ayah terbaik untuk anak-anak!! Aku sangat mencintaimu," ungkapnya.

Antonio juga mengungkapkan terima kasih dengan keluarganya dan teman-temannya di Jerman, Spanyol dan Italia. Sebab, mereka tidak melupakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun.

"Last but not least, saya ingin mengirimkan salam hangat kepada keluarga dan teman-teman saya di Jerman, Spanyol dan Italia, yang juga tidak melupakan saya. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun dan tentu saja saya bahagia karena telah menemukan wanita dalam hidupku," ungkapnya.

"Sayangnya jarak memisahkan kita dan sangat menyedihkan bahwa kita (keluarga) tidak bisa berada di sana, tetapi saya tahu ada di sana dengan hati dan itulah yang terpenting bagi saya. Terima kasih kalian ada, aku rindu dan cinta kalian semua!!" tutupnya.