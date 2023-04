Berlangsung Tertutup, Lee Seung-gi dan Lee Da-in Resmi Menikah

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan Lee Seung-gi menggelar pernikahan secara tertutup dengan aktris Lee Da-in pada Jumat (7/4).

Menurut sumber di industri musik, sebagaimana dilaporkan oleh Yonhap, pesta pernikahan Lee Seung-gi dan Lee Da-in berlangsung di sebuah hotel di Seoul. Acara tersebut dipandu oleh komedian Yoo Jae-suk.

Lee Seung-gi dan Lee Da-in mengumumkan keputusan mereka untuk menikah pada Februari lalu. Pasangan tersebut diketahui telah berkencan selama lebih dari dua tahun.

Lee Seung-gi telah eksis di industri hiburan Korea Selatan sejak tahun 2004. Ia telah menelurkan sejumlah lagu hit termasuk "Because You're My Woman" yang sukses mengangkat namanya.

Lee Seung-gi juga muncul di banyak judul drama Korea, termasuk My Girlfriend is a Gumiho (2010), Vagabond (2019), dan Mouse (2021).

Sedangkan Lee Da-in, dia merupakan putri aktris veteran Kyeon Mi-ri dan telah membintangi berbagai drama seperti Come and Hug Me (2018), Dr. Prisoner (2019), dan Alice (2020).