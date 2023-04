Singgung Fetish dan Kondisi Mental, Inara Rusli Anggap Selingkuhan Virgoun Downgrade: Pintar Lip Service

ERA.id - Virgoun, vokalis Last Child menjadi sorotan usai perselingkuhannya dengan Tenri Anisa diungkapkan oleh sang istri Inara Idola Rusli. Kali ini, Inara menyinggung soal fetish hingga kondisi mental.

Melalui Instagram stories-nya, Ina mengungkapkan alasan Virgoun berselingkuh dengan wanita yang dinilai berada di level di bawahnya, salah satunya adalah 'Lip Service' yang berarti janji dibibir saja.

"Kenapa orang bisa selingkuhannya downgrade? Karena mereka pinter LIP SERVICE (eto2/pereus/mulut manis), idealisme hidupnya adalah ada uang abangku sayang nggak ada uang abangku....? (isi sendiri)," tulis Ina, dikutip dari unggahan akun Instagram @mommy_starla pada Kamis (27/4/2023).

Unggahan Ina Rusli (Foto: Instagram stories/@mommy_starla)

Lebih lanjut, Ina mengatakan perselingkuhan terjadi bukan karena urusan ranjang. Ia menyinggung soal fetish yang diduga menjadi alasan pelantun "Seluruh Nafas Ini" berselingkuh.

"Jadi bukan semata karena maaf urusan ranjang karena bentuknya ya gitu-gitu aja enggak mungkin bentuk bintang atau segitiga kan yabun (kecuali punya fetish dan orang yang fetish nggak butuh yang cakep memang, random aja yang penting azas no string attached (gak ada aturan nggak ada batasan)," katanya.

Ina menduga perselingkuhan dilakukan pasangan demi mencari kesenangan ilusi semata.

"Terus apa karena dia lebih jago lip service lantas dia lebih unggul? Nggak juga, karena words that come from inside (heart) pasti terasa genuine dan itu yang membuat banyak laki-laki selingkuh, tapi tidak mau meninggalkan pasangannya karena sebenarnya dia hanya mencari kesenangan ilusi/khayalan alias halu," ungkapnya.

Ina menyinggung paras atau wajah cantik terkait perselingkuhan sang suami. Perempuan berusia 30 tahun ini merasa alasan pria berselingkuh karena ada sesuatu yang salah mengenai kejiwaan.

"Kalau selingkuhannya lebih cantak dan verified (karena pengakuan banyak orang ya sis) bukan karena legitimasi mandiri alias gila-gila sendiri, berarti benar pasangannya mungkin butuh variasi 'koleksi'," paparnya.

"Terus kenapa kok ada orang yang kelihatan nggak bersyukur dengan semua yang dia dia miliki sampai dia akhirnya selingkuh? Simple aja, karena there's something wrong in his internal himself (jiwa/mentalnya/insecurity)," lanjutnya.

Selain itu, Ina mengatakan pria yang selingkuh akan kembali dengan istrinya. Ia juga menyinggung selingkuhan Virgoun yang dianggap bisa dibeli dengan uang.

"Ow sama satu lagi. Know your worth, girls. Ketika kamu punya value, sebrengsek apapun laki-laki pasti nggak akan rela ninggalin kamu. Karena untuk dapetin kamu, dia harus berjuang susah payah mati-matian dan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi komitmen," tulisnya.

"Dibiasakan jangan mulu tangan di bawah, apalagi kaki di kangkang. Beda dong kalau sudah jadi istri sah, sudah bukan tangan di bawah lagi. Banknya kita kantongin kalau perlu karena memang disitu ada hak istri dan anak-anak. Sudah bukan lagi kaki dikangkang, salto bila perlu." katanya.