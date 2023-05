Bunga Zainal dan Sukhdev Singh Tak Saling Follow di Instagram, Isu Cerai Langsung Mencuat, Ada Apa?

ERA.id - Rumah tangga Bunga Zainal dan Sukhdev Singh menjadi perbincangan publik. Hal ini karena keduanya kedapatan tak saling follow di akun Instagram mereka masing-masing.

Aksi tak saling follow ini terungkap dari unggahan Instagram Bunga Zainal. Mantan kekasih Raffi Ahmad ini memamerkan momen mesra bersama suaminya.

Dalam foto itu, Bunga Zainal berpose sambil dirangkul oleh sang suami. Keduanya sangat serasi saat mengenakan kacamata hitam.

Di bagian caption Instagram-nya, Bunga Zainal mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami dan menyebut suaminya itu adalah bagian terbaik dalam hidupnya.

"Best part of my life, i love u," tulis Bunga Zainal di Instagram @bunga_zainal pada Rabu (3/5).

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru merasa ada kejanggalan lantaran Bunga Zainal dan Sukhdev Singh tak saling mengikuti akun Instagram masing-masing.

Selain itu, ada pun yang menduga rumah tangga Bunga Zainal dan Sukhdev Singh sedang retak. Meski begitu, banyak juga yang mendoakan pernikahan keduanya langgeng.

"Sudah nggak saling follow. Apa (?) Semoga baik-baik saja RTnya," tulis akun @chacha_man****.

"Kok status suaminya begitu kak. Kakak say goodbye for many times before?" tanya akun @simplelif****.

"Bahagia selalu Kaka sampai dunia akhirat @bungazainal05," kata akun @melisa_****15.

"Langgeng smpai tua ya mami," ungkap akun @okta_frans*****.