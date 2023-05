Dilarang Ari Wibowo Ikut Pindah Rumah, Inge Anugrah Bakal Cari Kos

ERA.id - Ari Wibowo dan Inge Anugrah memutuskan untuk tetap bercerai setelah mediasi. Kini Inge juga diminta Ari untuk tidak ikut pindah ke rumah mereka yang sedang direnovasi.

Rumah tersebut merupakan tempat tinggal Inge dan Ari yang dalam dua tahun belakangan sedang direnovasi. Inge mengatakan bahwa Ari melarangnya untuk ikut pindah ke rumah tersebut jika nanti sudah selesai renovasi.

"Kata Ari sih setelah rumah yang direnovasi kelar, kan mereka pindah tuh. Katanya aku nggak usah (ikut pindah) supaya new memory in a new house," ujar Inge Anugrah di YouTube Intens Investigasi.

Ketika Ari dan anaknya pindah ke rumah yang sudah direnovasi, Inge juga harus sudah pindah ke tempat baru sehingga ia kini sedang mencari kos-kosan. Inge sendiri bingung dengan sikap Ari yang mendadak berubah soal tempat tinggal.

"Tadinya sih boleh masuk rumah, masak sore-sore, jadi (anak-anak) pulang sekolah masih ada makanan. Namun kemudian beberapa hari berubah, jadi nggak boleh masuk sama sekali.

Aku tadinya mau cari kos-kosan," tuturnya.

Meski demikian, Inge berharap masih bisa tinggal di tempat lebih bagus yang memiliki peralatan lengkap agar bisa tetap masak untuk anak-anaknya. Ia pun berharap Ari mau meminjamkan salah satu apartemennya untuk ia tinggali.

"Syukur-syukur apartemen satu dipinjamkan juga nggak apa-apa. Masa bekas istri disuruh kos. Kalau dia punya tiga apartemen, ya satu dipinjamkan dululah. Mudah-mudahan," pungkas Inge Anugrah.