Profil Olivia Allan Istri Denny Sumargo, Diangkat Jadi Komisaris Perusahaan Milik Jusuf Hamka

ERA.id - Sosok Olivia Allan, istri Denny Sumargo, tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya ditunjuk menjadi Komisaris perusahaan milik bos jalan tol Jusuf Hamka. Olivia Allan dipercaya memegang jabatan Komisaris Independen PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Masyarakat pun jadi penasaran dengan profil Olivia Allan dan latar belakangnya.

Olivia Allan diangkat menjadi Komisaris Independen PT CMNP melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar pada 15 Juni 2023. Dirut CMPN, Fitri Jusuf, tidak mengatakan tidak ada alasan dari pengangkatan tersebut dan menyampaikan bahwa Olivia memang pernah menjabat di anak perusahaan juga.

Selama ini nama Olivia Allan seolah tertutup di balik figur Denny Sumargo sehingga dirinya tidak terlalu terkenal. Kali ini istri dari influencer berjuluk Pebasket Sombong tersebut mengejutkan publik karena dipercaya memegang jabatan penting di perusahaan besar. lantas seperti apa profil Olivia Allan?

Profil Olivia Allan

Olivia Allan lahir di Jakarta pada 9 Juni 1986. Wanita yang saat ini berusia 36 tahun tersebut merupakan keturunan Indonesia dan Singapura. Saat ini ayahnya bahkan masih berstatus warga negara Singapura. Sementara ibunya berasal dari Bandung.

Olivia Allan menjalani masa kecil hingga tumbuh dewasa di negeri Singa. Wanita yang akrab disapa Ci Oliv tersebut pernah menempuh pendidikan di Monash University mengambil jurusan Business and Commerce. Oliv berhasil menamatkan gelar sarjana (S1) pada tahun 2007 silam.

Lulus dari jenjang S1, Olivia Allan melanjutkan pendidikan di China University of Political Science and Law mengambil program Master of International Law. Gelar Master berhasil ia selesaikan pada tahun 2012.

Perjalanan Karier Olivia Allan

Sebelum menduduki posisi sebagai Komisaris CMNP, Olivia Allan memiliki sejumlah pengalaman kerja di beberapa perusahaan. Oliv pernah bekerja sebagai Customer Relations dan Corporate Connections di PT Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group). Ia juga pernah menjadi Area Sales Manager untuk PT Sulzer Turbo Service dan Corporate.

Olivia juga pernah bekerja sebagai Project Manager di PT Jakarta Propertindo. Pengalaman kerjanya terakhir sebelum menjabat posisi sekarang, yakni pernah menjadi Direktur PT Jasa Medivest. PT Jasa Medivest merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah medis mencakup area jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, Jambi, dan Sumatera Barat.

Pernikahan Olivia Allan dengan Denny Sumargo

Olivia Allan pernah bercerita mengenai awal mula pertemuannya dengan Denny Sumargo. Olive mengaku dulunya ia tidak tahu kalau suaminya tersebut merupakan seorang publik figur dan pebasket profesional.

Olivia Allan dan Denny Sumargo (Instagram)

Luna Maya pernah bertanya kepada Olivia mengenai perasaannya terhadap Denny Sumargo. Olivia mengatakan mulanya ia tidak menaruh rasa cinta sedikitpun kepada Densu. Namun seiring berjalannya waktu, takdir pun membukakan jalan jodoh mereka. Olivia Allan dan Denny Sumargo diketahui menikah pada 21 November 2020. Acara pernikahan mereka diselenggarakan di Green Forest Resort, Bandung.

Kini keduanya kerap memperlihat hubungan romantisnya lewat media sosial. Keduanya sering membuat konten bersama dan aktif di media sosial.

Demikianlah profil Olivia Allan dan perjalanan kariernya hingga saat ini menjadi Komisaris Independen PT CMNP milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Olivia bertugas mengemban masa jabatan tersebut hingga ditutupnya RUPST 2024.

