Grogi Bertemu Penggemar Indonesia Pertama Kali, Jung Hae In: Tadi Nyanyi Salah Dikit

ERA.id - Aktor Korea Selatan Jung Hae-in mengaku grogi saat kali pertama bertemu dengan penggemar Indonesia. Hal ini dia ceritakan saat menggelar jumpa penggemar bertajuk "2023 JUNG HAE IN FANMEETING IN JAKARTA 'THE 10TH SEASON'" di Jakarta, Sabtu (16/9) malam.

Jung Hae-in mengaku grogi padahal sebenarnya dia jarang merasa begitu dan menurut dia itu karena merupakan pertama kali dia bertemu dengan penggemar di Indonesia.

"Sebenarnya aku jarang grogi, tetapi, sekarang grogi. Tadi saat menyanyi ada sedikit salah, aku grogi. Mungkin karena jumpa penggemar pertama di Indonesia," kata Jung Hae-in, pria kelahiran tahun 1988 itu, dilansir Antara.

Sang aktor lalu mengatakan ini bukan kali pertama berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya Jung Hae-in pernah menginjakkan kaki di Bali, namun, tak menjelaskan untuk keperluan apa.

Kedatangan Jung Hae-in ke Jakarta pertama kalinya membuat dia sangat senang karena mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penggemar.

"Ke Indonesia, sudah pernah pertama ke Bali. Tetapi ke Jakarta pertama kali. Begitu datang ke Jakarta disambut luar biasa oleh penggemar di Indonesia. Jadi, aku sangat berterima kasih," tutur dia.

Jung Hae-in lalu mengucapkan dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih banyak" seraya tersenyum. Sesekali dia melambaikan tangannya kepada penggemar yang sudah menantikannya sejak lama.

Acara jumpa penggemar malam itu menjadi yang pertama dia adakan di Indonesia. Dia membuka acara dengan menyanyikan lagu tema drama yang dibintanginya yakni D.P berjudul "Crazy".

Usai bernyanyi Jung Hae-in menyapa penggemar menggunakan Bahasa Indonesia. Dia berkata, "Apa kabar? Senang bertemu dengan Anda", yang disambut jeritan penggemar yang kala itu mengabadikan momen menggunakan kamera ponsel mereka.

Sebelum ke Indonesia, Jung Hae-in telah menggelar acara jumpa penggemar bertema serupa di Manila pada Minggu (6/8) lalu.

Setelah Indonesia, sang aktor dijadwalkan bertolak menuju Hong Kong pada 12 September dan Singapura pada 29 Oktober mendatang untuk menghadiri acara yang sama.