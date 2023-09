Keciduk Pakai Kalung Couple Bareng Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Dicibir: Ini Laki Gampang Banget Jatuh Cinta

ERA.id - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar kembali menjadi perbincangan publik. Hal ini karena keduanya keciduk memakai kalung couple. Akan tetapi, adik Atta Halilintar ini diserang netizen lantaran dianggap mudah jatuh cinta.

Dilansir dari unggahan video akun Instagram @lambe_turah, Aaliyah Massaid dan mantan kekasih Fujianti Utami Putri alias Fuji kedapatan mengenakan kalung yang sama.

Adik ipar Aurel Hermansyah ini keciduk mengenakan kalung tulisan bahasa Arab yang mirip dengan milik Aaliyah Massaid. Kalung dengan liontin itu berbentuk nama masing-masing dalam aksara Arab.

Tentunya, unggahan itu dibanjiri respon netizen. Kebanyakan netizen menghujat Thariq Halilintar usai keciduk mengenakan kalung couple dengan pelantun lagu "Ulangi" ini.

"Ini lakik kok gampang banget jatuh cintanya, untung si Fuji nggak jadi dech, semoga Fuji dapet yang baik dan sayang sama Gala," komentar akun @trisna_******

"Sorry to say sebelumnya buat fans si cowo. Cowonya ini daya tariknya apa ya??? El rumi kayaknya nggak gini-gini amat," tulis akun @xdo****

"Kok kayak player ya lakinya. Ujungnya cewenya yang disalahin bukan lakinya. Bentar lagi siapa yeeeee semoga aja terakhir." kata akun @silviana*******

Sebelumnya, isu putri Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid berpacaran dengan Thariq Halilintar berawal dari kehadilan Aaliyah Massaid dalam acara event pertandingan mobile Legend.

Aaliyah Massaid hadir mendukung Thariq Halilintar yang bertarung melawan tim Raffi Ahmad. Dalam video itu, perempuan berusia 21 tahun ini duduk di samping pria berbaju putih dan Violenzia Jeanetta.

Selain itu, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sempat terciduk dalam satu mobil usai menghadiri acara tersebut. Tak hanya itu, pertemuan Aaliyah Massaid dan ibu Thariq, Geni Faruk juga menjadi perbincangan publik.

Aaliyah Massaid dan ibunya, Reza Artamevia hadir dalam prosesi mitoni atau tujuh bulanan Aurel Hermansyah. Keduanya langsung akrab usai bertemu dengan Geni Faruk. Sehingga, banyak netizen menduga Aaliyah dan Thariq sudah resmi pacaran.