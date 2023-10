Pernah Hamil Anak Justin Timberlake, Britney Spears Berujung Lakukan Aborsi

ERA.id - Britney Spears mengungkap salah satu momen kelam yang dialaminya ketika masih berpacaran dengan Justin Timberlake di tahun 2000-an lalu. Ia mengaku sempat hamil anak Justin Timberlake, tetapi berujung melakukan aborsi.

Hal ini diungkap Britney Spears dalam buku memoarnya yang berjudul The Woman in Me, yang akan terbit pada 24 Oktober 2023 mendatang. Ia mengaku saat mengetahui dirinya hamil kala itu, ia merasa terkejut.

"Itu sebuah kejutan, tapi bagi saya, itu bukanlah sebuah tragedi. Saya sangat mencintai Justin saat itu. Saya selalu berharap kami memiliki keluarga bersama suatu hari. Ini terjadi lebih awal dari yang saya perkirakan," ungkap Britney Spears dilansir dari People.

Namun, respons Justin Timberlake ketika mengetahui Britney hamil berbeda. Britney mengatakan bahwa Justin kurang senang akan kabar kehamilannya tersebut.

"Justin jelas tidak senang dengan kehamilanku. Dia bilang kami belum siap untuk punya bayi dalam hidup kami karena kami masih terlalu muda," jelasnya.

Dengan demikian, Britney Spears pun harus melakukan aborsi atas janinnya karena Justin Timberlake menolaknya. Justin saat itu disebut belum siap menjadi seorang ayah.

Namun, hingga saat ini Britney Spears mengaku sangat menyesali momen aborsi anaknya. Jika mempunyai pilihan untuk dirinya sendiri, ia mengaku akan mempertahankan anak tersebut.

"Jika itu tergantung pada diriku sendiri, saya tidak akan melakukannya (aborsi). Namun, Jutsin sangat yakin bahwa dia tidak ingin menjadi seorang ayah. Hingga hari ini, itu (aborsi) merupakan salah satu peristiwa paling menyakitkan yang saya alami dalam hidup saya," pungkas Britney Spears.

Mengenai pengakuan Britney Spears ini, Justin Timberlake sendiri belum memberikan respons apa pun. People mengaku sudah menghubungi pihak Justin Timberlake tetapi belum mendapat tanggapan.

Sementara itu, Britney Spears dan Justin Timberlake berpacaran pada tahun 1999, tetapi mengumumkan ke publik hubungan mereka setahun setelahnya. Mereka sempat tinggal bersama di Los Angeles, Amerika Serikat, sebelum akhirnya putus setelah 3 tahun berpacaran.