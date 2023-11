Selain Disney, Netflix dan Paramount Ternyata Juga Beri Dukungan Untuk Israel, Ini Buktinya

ERA.id - Walt Disney belum lama ini menuai sorotan dan kritikan usai menyatakan dukungannya terhadap Israel, yang berkonflik dengan Palestina. Disney bahkan mendonasikan uang senilai 2 juta dolar atau setara dengan Rp31 miliar untuk Israel.

Ternyata selain Disney, studio produksi dan layanan nonton streaming lainnya atau Over The Top (OTT) juga ada yang disebut mendukung Israel. Di antaranya adalah OTT ternama Netflix dan Paramount.

Ancaman boikot pada Netflix sudah dimulai di Twitter atau X belakangan ini oleh para pro-Palestina. Pemboikotan Netflix ini mengacu pada unggahan mereka pada 2017 lalu yang menyatakan dukungan pada Israel ketika menambahkan layanan streaming di negara tersebut.

"Netflix is now truly Israeli," pernyataan Netflix kala itu dilansir dari Albawaba.net.

Tak hanya itu, Co-CEO Netflix, Ted Sarandos, juga mengungkap rasa simpatinya terhadap mereka yang menjadi korban serangan Hamas ke Israel, 7 Oktober 2023 lalu.

"Saya selalu diingatkan ketika hal-hal ini terjadi betapa kecilnya dunia ini. Banyak dari kita berada di ruangan ini mungkin kehilangan teman dan keluarga (dalam serangan akhir pekan ini)," kata Ted Sarandos pada Oktober 2023 dilansir dari The Wrap.

Selain itu, Paramount Global dengan OTT-nya Paramount+ juga sudah menyatakan dukungan ke Israel. Mereka mengutuk serangan yang dilakukan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu dan menyatakan dukungan tegas untuk Israel.

"Kami mendukung rakyat Israel dan komunitas Yahudi global. Kami mendukung semua nyawa tak berdosa yang terkena dampaknya. Kami berdiri bersama-sama anak-anak, kami bersatu melawan semua tindakan teror dan kebencian," pernyataan Paramount beberapa waktu lalu.