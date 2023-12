Mengenal Beasiswa Fully Funded dan Contoh yang Berlaku hingga Awal 2024

ERA.id - Beasiswa ada banyak jenisnya, bisa berdasarkan tujuan, lembaga penyedia, atau nilai dana bantuan. Lalu, ada pula beasiswa berdasarkan segi pendanaan, yaitu beasiswa fully funded dan beasiswa partially funded.

Dari makna katanya kita bisa tahu bahwa maksud fully funded adalah beasiswa penuh atau pembiayaan secara menyeluruh. Sementara, beasiswa partially funded merupakan beasiswa berupa pembiayaan terhadap sebagian biaya kuliah. Namun, bagaimana mekanisme lebih detailnya?

Mengenal Apa Itu Beasiswa Fully Funded dan Partial Funded

Dilansir Viesta Education, beasiswa fully funded merupakan beasiswa penuh dengan 100% biaya selama kuliah ditanggung oleh penyedia beasiswa. Sementara, beasiswa partial funded merupakan bantuan pembiayaan sebagian biaya selama masa studi.

Dengan demikian, beasiswa fully funded memberikan batnuan dana senilai total biaya selama kuliah sehingga mahasiswa bisa kuliah dengan gratis. Sementara, beasiswa partial funded membiayai sebagian biaya studi dengan nilai dana yang ditenukan oleh penyedia jasa. Jadi, mahasiswa harus menyiapkan uang untuk memenuhi total kebutuhan pembiayaan kuliah.

Secara umum, seleksi beasiswa fully funded dilakukan sebelum calon mahasiswa memulai kuliah. Ini berbeda dengan beasiswa partial funded yang bisa diperoleh atau didapatkan mahasiswa di tengah masa kuliah.

Beasiswa partial funded biasanya didapatkan oleh para mahasiswa yang punya prestasi. Prestasi bisa berupa IPK tinggi, prestasi akademik, prestasi nonakademik, atau hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi kampus.

Beasiswa Fully Funded Luar Negeri Desember 2023—Januari 2024

Beasiswa yang ditawarkan kepada para calon mahasiswa dan mahasiswa ada banyak, baik untuk kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ada beberapa beasiswa fully funded yang bisa diakses hingga Desember 2023—Januari 2024.

New York University Abu Dhabi Scholarship

Deadline beasiswa di Uni Emirat Arab ini adalah 15 Desember 2023. Beasiswa New York Universitu Abu Dhabi Scholarship adalah beasiswa kuliah S-1.

Jurusan yang tersedia cukup banyak, yaitu Natural Science (Mathematics, Physics, Chemistry, Applied Natural Sciences), Life Sciences and Technology (Biological Sciences), Engineering (Electrical Engineering (Mechanical, Robotic, Engineering, Computer Engineering, Civil Engineering, General Engineering).

Kemudian, Jurusan Humanities and Social Sciences (Psychology, Law and Legal Studies, Language and Literature, Anthropology, Communication Studies, Cultural and Religious Studies, Philosophy), Arts (Music, Performing Arts, Visual Arts), Finance and Economics (Economics), ICT (Computer Science), dan Political Science (Public Policy, Political Science).

National Tsing Hua International Student Scholarship Fall Intake Undergraduate

Deadline beasiswa di Taiwan ini adalah 15 Januari 2024. Ini adalah beasiswa S-1 di National Tsing Hua University.

Jurusan yang tersedia untuk beasiswa ini banyak, yaitu Natural Science (Mathematics, Statistics, Physics, Chemistry, Astronomy), Life Sciences and Technology (Biological Sciences, Biotechnology), Engineering (Electrical Engineering, Mechanical, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Material Science and Engineering, Biomedical Engineering, Nuclear, Nanotechnology).

Kemudian Jurusan Humanities and Social Sciences (Language and Literature, Anthropology, Communication Studies, History, Sociology, Linguistics), Arts (Visual Design, Fine Arts, Performing Arts, Visual Arts), ICT (Computer Science), Education (Language Education, General Education).

