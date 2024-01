Cover Lagu untuk Palestina, Mayang Lucyana Tuai Pujian Netizen

ERA.id - Adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Lucyana kembali menuai perhatian netizen. Kali ini bukan berakhir mendapat hujatan, Mayang banjir pujian karena aksinya menyanyikan lagu untuk Palestina.

Mayang menyanyikan lagu "We Will Not Go Down" milik Michael Heart, yang diketahui memang lagu persembahan untuk Palestina. Mayang mengunggah video cover lagunya ini di Instagram, pada Rabu (3/1/2024).

Pada video terlihat Mayang begitu menghayati menyanyikan lagunya sambil memainkan gitar akustik. Ia juga memakai atribut Palestina sekaligus memasang bendera negara tersebut.

"We Will Not Go Down - Michael Heart (cover). Hari ini, besok, dan setiap hari kami membela Palestina dengan bangga," tulis Mayang Lucyana.

Unggahan cover lagu Mayang Lucyana untuk Palestina ini sontak mendapat respons berbeda netizen dari yang biasa diterimanya. Alih-alih komentar negatif, Mayang mendapat pujian untuk aksi dukungannya untuk Palestina dan suaranya.

"Terharu mendengarnya. Suaramu makin bagus Mayang, jadi pengin nangis," komentar netizen.

"Keren Mayang aku sampe nangis karena inget wargaa Palestine," ucap yang lain.

"Aku bukan pro mayang atau fuji. Tp jjr mayang benar2 menunjukan karyanya, terlihat positif aja sekarang nyanyi2 smbil main gitar," tambah yang lainnya.