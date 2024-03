Tersandung Kasus Sangketa Tanah Senilai Rp26 Miliar, Inilah 5 Sumber Kekayaan Ayah Atta Halilintar

ERA.id - Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anofial Asmid terlibat sangketa dengan satu yayasan pondok pesantren (Ponpes) yang berada di Pekanbaru. Anofial digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau.

Mertua Aurel Hermansyah ini diduga menyerobot dan mengambil alih lahan ponpes senilai Rp26 miliar. Anofial Asmid pernah menjadi pimpinan ponpes tersebut. Gugatan itu diajukan guna meminta surat aset kepada Yayasan Ponpes.

Terkait lahan yang digugat, tanah itu dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan. Namun, ayah 11 anak ini mengambil alih tanah itu dan mengatasnamakannya. Tanah itu kini sudah dibalik nama oleh Anofial Asmid.

Ditengah kasus tersebut, tentu banyak netizen penasaran dengan sumber kekayaan ayah Atta Halilintar. Keluarganya juga dikenal sangat kaya raya, tinggal di luar negeri dan sering keliling dunia.

Anofial dikenal kaya raya lantaran memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber kekayaannya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 sumber kekayaan ayah Atta Halilintar.

1. Bisnis Kafe di Prancis

Anofial mempunyai bisnis kafe di Perancis. Selain kafe, Anofial dan istrinya, Geni Faruk ini memiliki butik di negara yang menjadi pusat mode dunia tersebut. Pasangan ini sudah menjalankan bisnis sejak tahun 1993.

2. Peternak Kambing di Australia

Orangtua Thariq Halilintar ini juga mempunyai peternak kambing di Australia. Luas dari peternakan ini sekitar 320 hektar. Dari usahanya ini, Anofial dan Geni Faruk memiliki pendapatan cukup fantastis.

3. YouTuber

Selain pebisnis, keluarga Gen Halilintar juga dikenal sebagai YouTuber. Hingga sekarang ini (12/3/2024), Gen Halilintar memiliki 18,6 juta subscriber. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul dlam video tersebut.

4. Endorsment

Anofial merupakan selebgram dengan akun Instagram terverifikasi. Akun Instagram @halilintarasmid memiliki pengikut mencapai 1,8 juta. Anofial juga kerap menerima endorsement dari bermacam produk.

5. Musik

Selain konten kreator dan pebisnis, Anofial juga menciptakan serta menyanyikan lagu. Dengan Gen Halilintar, Anofial sudah merilis 11 lagu sejak 2015-2019. Dari lagu-lagu yang dirilis, tentunya ada royalti yang menambah kekayaan Gen Halilintar.

Selain meliris beberapa lagu yang akhirnya populer, Gen Halilintar juga menerbitkan beberapa buku best seller, di antaranya adalah My Family My Team (2015), Kesebelasan Gen Halilintar: Uzbekistan Negara Sahabat (2011), dan Halilintar The Father (2020).