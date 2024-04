Paling Mahal Setengah Miliar, Intip 7 Koleksi Tas Hermes Sandra Dewi yang Mewah

ERA.id - Sosok Sandra Dewi kini masih jadi perbincangan publik. Hal ini lantaran suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola timah dan merugikan negara sebesar Rp271 triliun.

Seiring dengan kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Moeis, kemewahan tas-tas Hermes milik Sandra Dewi juga menjadi sorotan publik. Sandra Dewi kerap memperlihatkan gayanya dengan menenteng tas Hermes.

Ibu dua anak ini kerap memamerkan koleksi tas mewah asal rumah mode asal Prancis ini. Berikut 7 koleksi tas Hermes Sandra Dewi yang mewah, seperti dilansir dari akun Instagram @hermes.selebriti.

1. Hermes Kelly

Sandra Dewi memiliki tas Hermes dengan seri yang fantastis. Ia memiliki tas Hermes Kelly 25 Sellier Nata Epsom Leather with Gold Hardware. Tak murah, harga tas Hermes yang ikonik ini dibanderol Rp529.200.000.

2. Hermes Constance

Sandra Dewi memiliki tas Hermes Constance 24 Black Epsom Leather with Gold Hardware yang ditaksir mencapai Rp330.830.000.

3. Hermes 24/24

Diseri berikutnya, Sandra Dewi memiliki Hermes 24/24 - 21 Bag in Volupto and Swift Calfskin with Gold-plated Hardware yang dibanderol seharga Rp152.675.000.

4. Hermes Lindy Mini Bag

Kemudian yang ketiga, Sandra Dewi mempunyai koleksi tas Hermes Lindy Mini Bag (limoncello) in Taurillon Clemence Leather with Shoulder Strap, Handles, Two Interior Pocket, Two Exterior Pocket and Palladium Plated Hardware. Tas mewah ini ditaksir mencapai Rp103.075.000.

5. Hermes Birkin

Sandra Dewi memiliki koleksi tas Hermes Black Togo Gold Hardware Birkin 25. Tas mewah ini dibeli Sandra Dewi seharga Rp327.350.000.

6. Hermes Picotin Lock

Seri selanjutnya, Sandra Dewi mempunyai koleksi tas Hermes Picotin Lock 18 Pocket Bag (Jaune Citron/Nata) in Goeland Canvas and Swift Calfskin with Palladium Hardware. Tas mewah berwarna kuning ini harganya mencapai Rp56.520.000.

7. Tas Hermes Bag In Volupto and Swift

Tas hermes seri berikutnya yang dimiliki Sandra Dewi adalah tas Hermes Bag in Volupto and Swift calfskin with Gold-plated Hardware. Tas warna merah ini harganya sekitar Rp193.750.000.