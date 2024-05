Jenis Batu Permata Paling Berharga: Ada yang 1000 Kali Lebih Mahal dari Emas

ERA.id - Batu permata telah memikat manusia selama berabad-abad karena memancarkan pesona kilauan dan warna yang memesona. Penasaran dengan jenis batu permata yang paling populer?

Di artikel ini, kita akan menyelami dunia batu permata yang penuh pesona. Mari kita menjelajahi macam-macam batu permata dan memahami berbagai karakteristik yang khas di baliknya.

Berbagai Jenis Batu Permata yang Bernilai Fantastis

DIlansir dari Jewelers Torch, berikut ini beberapa batu permata yang memiliki harga paling mahal yang pernah tercatat:

Tanzanite

Ditemukan pada tahun 1967, Tanzanite Stone hanya terdapat di Tanzania, tepatnya di Bukit Mirelani (hanya di area pertambangan seluas 4.3 x 1.2 mil), tidak jauh dari Gunung Kilimanjaro.

Batu ini memiliki rona biru-violet yang dalam dan telah digunakan dalam perhiasan sejak Tiffany and Co. mulai menggunakannya pada tahun 1968. Kini persediaan tanzanite semakin menipis, sehingga nilainya akan terus meningkat.

Pada tahun 2020, penambang Tanzania menemukan dua batu tanzanite dengan beratnya 20,4 pon dan 11,3 pon yang dijual ke pemerintah Tanzania seharga $3,3 juta.

Opal Hitam

Opal pada umumnya sangat berharga dan tersedia dalam banyak warna. Namun, opal hitam menduduki puncak daftar. Sebagian besar permata opal hitam berasal dari daerah Lighting Ridge di New South Wales, Australia.

Salah satu opal hitam yang terbesar adalah "Royal One" dengan permata 306 karat dan memiliki nilai $3 juta. Kemudian ada opal hitam 819,50 karat, yang dimiliki oleh Medici Collection, LLC dengan taksiran harga hampir $8,2 juta!

Musgravite

Musgravite adalah permata langka yang ditemukan pada tahun 1967 di Musgrave Ranges, Australia. Batu ini adalah mineral berilium aluminium oksida dengan besi, seng, dan magnesium.

Musgravite sendiri sangat langka dan hanya delapan batu berkualitas permata yang ditambang sejak tahun 2005.

Dengan harga hampir $35.000 per karat, musgravite memiliki warna mulai dari hijau zaitun tembus cahaya hingga ungu keabu-abuan dan diinginkan karena kilau dan kecemerlangannya.

Beryl Merah: 1000 Kali Lebih Mahal dari Emas

Terdiri dari berilium, aluminium, dan silikat, mineral ini tidak berwarna dalam bentuk murni. Warnanya ditentukan oleh jejak unsur lain di dalam batu, yang sering kali memberikan rona merah raspberry yang khas.

Beryl Merah Lebih mahal dari emas dan berlian (unsplash)

Beryl merah memiliki kekerasan Mohs 7,5 hingga 8 dan memiliki bentuk lain seperti batu hijau yang dikenal sebagai zamrud, vrietas biru (aquamarine), pink (morganite), dan kuning (heliodor).

Permata beryl merah biasanya berukuran kecil dan hanya ditemukan di Wah Wah Mountains, Utah. Utah Geological Survey pernah mencatat bahwa beryl merah 1.000 kali lebih mahal daripada emas dan 150.000 kali lebih langka daripada berlian.

Menurut British Gem Association, beryl merah faceted terbesar yang diketahui beratnya sekitar 8 karat. Untuk batu di bawah 1 karat umumnya berharga $1.600 hingga $24.000 per karat, tetapi beryl merah faceted di atas 1 karat bisa berharga lebih dari $50.000 per karat.

Alexandrite

Merupakan batu sejenis chrysoberyl dan dapat berubah warna tergantung pada pencahayaan. Dalam kondisi cahaya, batu ini akan terlihat berwarna zamrud, sementara dalam gelap berwarna merah ruby.

Nilai per karat batu ini sangat dipengaruhi oleh ukuran batu. Batu alexandrite Rusia yang berukuran 1 hingga 2 karat memiliki harga mencapai $20.000 per karat, sementara yang berukuran hingga 3 karat bisa mencapai $35.000 per karat.

Selain itu, untuk batu yang lebih besar dan pernah terjual memiliki nilai hingga $50.000 atau lebih dari $100.000 per karat.

