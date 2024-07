Viral di Medsos Meme Kocak Usai Joe Biden Umumkan Mundur dari Pilpres Amerika 2024

ERA.id - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, secara resmi menyatakan mundur dari pencalonan presiden di Pilpres AS 2024, yang disampaikannya lewat akun media sosialnya. Usai Joe Biden mengumumkan hal tersebut, sejumlah meme kocak netizen pun viral di X.

Beberapa netizen membagikan video editan hingga kata-kata lucu merespons mundurnya Joe Biden dari Pilpres AS 2024, seperti pada daftar di bawah ini.

Salah satu netizen langsung mengunggah sebuah video editan yang melibatkan mantan presiden Amerika, Barack Obama, usai Joe Biden menyatakan mundur Pilpres AS. Tampak pada video diedit Obama dan Biden berada di lapangan golf.

“And Biden is out,” keterangan video.

Pada video, terlihat karakter editan Obama kemudian mengangkat Biden dan melemparnya ke dalam air yang ada di lapangan tersebut. Suara sorakan penonton dan komentator menjadi backsound video meme tersebut.

Everyone rushing to Twitter to see the news on JOE BIDEN IS OUT #JoeBiden #Biden2024 pic.twitter.com/reubGluDUS