Pestapora Putus Kerja Sama dengan PT Freeport Indonesia

ERA.id - Festival musik Pestapora resmi mengumumkan pemutusan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia pada hari ini, Sabtu (6/9/2025). “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis akun Instagram @pestapora.

“Pestapora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua, 6 September 2025, dan hari ketiga, 7 September 2025, kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia,” sambungnya.

Para warganet pun turut memberikan komentar prihal tersebut. Dari akun @iqbaalandriana menuturkan, konflik Pestapora dan Freeport : Pestapora, festival musik Indonesia, dikritik karena bekerja sama dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang AS yang mengoperasikan tambang Grasberg di Papua.

Kata dia, tambang ini dikenal merusak lingkungan dan menimbulkan masalah hak asasi manusia, seperti yang dilaporkan oleh Corporate Accountability Lab pada 2023.

"Jadi, intinya: kerja sama ini memicu kemarahan karena Freeport dianggap merugikan Papua, baik secara ekologis maupun sosial, dan ini jadi isu sensitif di Indonesia," kata dia.

Dikutip dari akun @constantane, ada 5 band yang mengundurkan acara tersebut.

"Sejauh ini ada 5 band/musisi yang mundur dari Pestapora : Kelelawar Malam, Durga, Leipzig, Xin Lie dan Negatifa. Datang tapi ga nge-band aitu Rebellion Rose (naik panggung + orasi)," tulis akun itu.

Pestapora 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6 dan 7 September. Akan ada konsep tukar setlist, kolaborasi, hingga experience seru di luar musik seperti stand up comedy dan padel.