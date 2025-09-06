Daftar Musisi yang Mundur Acara Pestapora 2025

ERA.id - Sejumlah musisi dan band menyatakan sikap mengundurkan diri dari acara festival muskin Pestapora yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 6-7 September 2025.

Alasan mereka ramai-ramai mengundurkan diri karena acara Pestapora 2025 menggandeng perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkap dalam akun X @IndoPopBase.

1. Bilal Indrajaya

2. Centra

3. Cloudburst

4. Durga

5. Feast

6. Filler

7. Hindia

8. Keep It Real

9. Kelelawar Malam

10. Kenya

11. Leipzig

12. Morad

13. Navicula

14. Negatifa

15. Ornament

16. Pelteras

17. Petra Sihombing

18. Poris

19. Rebellion Rose

20. Rekah

21. Reruntuh

22. Rrag

23. Silampukau

24. Skandal

25. Sprayer

26. Sukatani

27. Swellow

28. taRRkam

29. Texpack

30. The Cottons

31. The Jeblogs

32. The Panturas

33. Tribute to Barefood

34. White Chorus

35. Xin Lie

36. Banda Neira

Dalam hal ini, Festival musik Pestapora resmi mengumumkan pemutusan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia pada hari ini, Sabtu (6/9/2025). “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis akun Instagram @pestapora.

“Pestapora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua, 6 September 2025, dan hari ketiga, 7 September 2025, kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia,” sambungnya.

Para warganet pun turut memberikan komentar prihal tersebut. Dari akun @iqbaalandriana menuturkan, konflik Pestapora dan Freeport : Pestapora, festival musik Indonesia, dikritik karena bekerja sama dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang AS yang mengoperasikan tambang Grasberg di Papua.

Kata dia, tambang ini dikenal merusak lingkungan dan menimbulkan masalah hak asasi manusia, seperti yang dilaporkan oleh Corporate Accountability Lab pada 2023.

"Jadi, intinya: kerja sama ini memicu kemarahan karena Freeport dianggap merugikan Papua, baik secara ekologis maupun sosial, dan ini jadi isu sensitif di Indonesia," kata dia.