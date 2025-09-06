Daftar Musisi yang Mundur Acara Pestapora 2025

ERA.id - Sejumlah musisi dan band menyatakan sikap mengundurkan diri dari acara festival muskin Pestapora yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 6-7 September 2025.
Alasan mereka ramai-ramai mengundurkan diri karena acara Pestapora 2025 menggandeng perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkap dalam akun X @IndoPopBase.
1. Bilal Indrajaya
2. Centra
3. Cloudburst
4. Durga
5. Feast
6. Filler
7. Hindia
8. Keep It Real
9. Kelelawar Malam
10. Kenya
11. Leipzig
12. Morad
13. Navicula
14. Negatifa
15. Ornament
16. Pelteras
17. Petra Sihombing
18. Poris
19. Rebellion Rose
20. Rekah
21. Reruntuh
22. Rrag
23. Silampukau
24. Skandal
25. Sprayer
26. Sukatani
27. Swellow
28. taRRkam
29. Texpack
30. The Cottons
31. The Jeblogs
32. The Panturas
33. Tribute to Barefood
34. White Chorus
35. Xin Lie
36. Banda Neira
Dalam hal ini, Festival musik Pestapora resmi mengumumkan pemutusan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia pada hari ini, Sabtu (6/9/2025). “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis akun Instagram @pestapora.
“Pestapora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua, 6 September 2025, dan hari ketiga, 7 September 2025, kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia,” sambungnya.
Para warganet pun turut memberikan komentar prihal tersebut. Dari akun @iqbaalandriana menuturkan, konflik Pestapora dan Freeport : Pestapora, festival musik Indonesia, dikritik karena bekerja sama dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang AS yang mengoperasikan tambang Grasberg di Papua.
Kata dia, tambang ini dikenal merusak lingkungan dan menimbulkan masalah hak asasi manusia, seperti yang dilaporkan oleh Corporate Accountability Lab pada 2023.
"Jadi, intinya: kerja sama ini memicu kemarahan karena Freeport dianggap merugikan Papua, baik secara ekologis maupun sosial, dan ini jadi isu sensitif di Indonesia," kata dia.