Kembali Terulang, Drama Baru yang Akan Dibintangi Jaehyun NCT Batal Diproduksi

ERA.id - Jaehyun NCT harus kembali menelan kepedihan terkait kariernya di dunia seni peran. Usai drama debutnya Dear. M batal tayang, kini drama baru yang sudah dikonfirmasi akan dibintanginya batal diproduksi.



Drama tersebut merupakan remake dari film Bungee Jumping of Their Own yang dirilis pada 2001 lalu. Kakao Entertainment yang sebelumnya akan memproduksi drama ini mengatakan pembatalan dilakukan karena adanya komentar tak mengenakkan dari penulis asli film tersebut.



"Dalam persiapan proses produksi, penulis skenario film aslinya menyatakan keberatan dan keprihatinannya," pernyataan Kakao M, dilansir dari Soompi.



Tag: Drama Korea Dear. M NCT Jaehyun NCT