Tak Terima Dibilang Iri dengan Fuji Adik Bibi Andriansyah, Nikita Mirzani Geram: Emang Mereka Siapa?

ERA.id - Nikita Mirzani emosi dan tidak terima dituding iri dengan kesuksesan serta ketenaran yang saat ini didapatkan oleh kedua adik mendiang Bibi Andriansyah, yakni Fuji dan Fadly. Ia meluapkan emosinya ini lewat unggahan di Instagram Stories, pada Jumat (10/12/2021).



"Masa gue iri sama mereka berdua sih. Emang mereka siapa? Dua2nya doyan dugem. Msh pada kecil kan katanya?" tulis Nikita.



Aktris tiga anak itu kemudian menyatakan bahwa ia lebih suka dibilang iri dengan keluarga selebriti ternama dunia, yakni Kim Kardashian.



Postingan Nikita Mirzani (Instagram Stories)



"Dih ada yah yg blm 40 hari tuh adenya udh pajang2 foto cekcihh dgn caption yg menggemaskan. Byk bgt di feednya. Shock kali ya seketika banyak yang like. Katanya lagi berduka, katanya lagi sedih, katanya katanya berak. Tunjukkin luka yang mendalam dong, lu itu bukan ditinggal 1 orang tp 2 org lansung," ujarnya.



Lebih lanjut, Nikita juga menyinggung mengenai bayaran yang diterima oleh Fuji setelah tampil di berbagai program baik di YouTube dan televisi. Ia mengingatkan agar uang tersebut tidak dipakai untuk dugem.



"Oh iya uang bintang tamu masuk ke rekening pribadi yah. Oh no jangan dipake dugem ya sm beli miras. Jangan ntar ngomong lg semua demi g...," pungkas Nikita.



Seperti diketahui, perseteruan antara Nikita dengan adik Bibi Andriansyah itu dimulai saat artis yang biasa disapa Nyai itu menyinggung tarif mengundang mereka menjadi bintang tamu. Ia menyatakan bahwa tarif yang ditetapkan oleh Fuji dan Fadly sangat tidak wajar, yakni Rp30 juta.

