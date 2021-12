Hugh Jackman Positif Covid-19, Alami Gejala Ringan dan Batalkan Pertunjukan

ERA.id - Aktor Hugh Jackman mengumumkan dirinya positif Covid-19 melalui media sosialnya. Dia mengalami gejala ringan dan terpaksa membatalkan pertunjukan.



Pada Rabu (29/12/2021) Hugh Jackman mengumumkan dirinya terpapar Covid-19 dengan gejala ringan. Lewat sebuah video singkat berdurasi 30 detik, dia mengabarkan dirinya mengalami flu dan gatal.



"Saya hanya ingin Anda mendengar dari saya bahwa saya dites positif Covid-19 pagi ini. Gejala saya seperti pilek, tenggorokan saya gatal, dan hidung saya sedikit meler," kata Hugh Jackman dalam video singkat itu.







Jackman, yang saat ini membintangi musikal Broadway The Music Man, adalah pemeran kedua dalam produksi yang dites positif dalam beberapa pekan terakhir. Pekan lalu, Sutton Foster dinyatakan positif, dan perannya digantikan oleh pemain pengganti untuk saat ini.



Menanggapi kondisi Hugh Jackman, pihak produksi Music Man mengumumkan bahwa musikal akan dibatalkan seluruhnya hingga 1 Januari 2022. Tiket yang sudah dibeli oleh penonton akan dikembalikan di tempat pembelian.



"Semua tiket dapat dikembalikan atau ditukar di tempat pembelian. Pertunjukan akan dilanjutkan pada hari Minggu, 2 Januari," kata tim produksi di media sosialnya.



Sementara itu, Sutton Foster akan kembali ke panggung pada 2 Januari 2022, namun Jackman diperkirakan absen hingga 6 Januari 2022. Seorang pengganti diharapkan bisa mengambil alih peran Jackman sampai kondisinya dinyatakan pulih.



The Music Man adalah acara terbaru di Broadway yang membatalkan pertunjukan karena munculnya kasus COVID-19 baru-baru ini di Amerika Serikat. Pertunjukan lain yang telah dibatalkan dalam beberapa minggu terakhir termasuk Aladdin, Mrs. Doubtfire, Hamilton dan The Lion King.





Tag: Hugh Jackman hugh jackman positif covid-19 hugh jackman covid-19