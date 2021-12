Bagikan Foto Mesra dengan Afgan, Rossa: Terima Kasih Sudah Selalu Ada

ERA.id - Rossa kembali membagikan foto mesranya dengan Afgan. Meski tak pernah mengonfirmasi hubungan asmara mereka, Rossa menyatakan bahwa Afgan adalah seseorang yang selalu menemaninya.



Pada unggahannya tersebut, pelantun lagu "Pudar" itu membagikan momen mesra dengan Afgan saat konser memperingati 25 tahunnya berkarier di dunia musik. Rossa menyatakan bahwa Afgan adalah yang selalu ada di hari-harinya.



"Afgan. Makasih udah selalu ada di hari-harinya. Jadi orang paling lucu, galak, kritis, mendukung, ngelarang, dan lain2nya. You name it," tulis Rossa, pada Kamis (30/12/2021).



Rossa dan Afgan (Instagram)





"Di atas segalanya, terima kasih untuk segalanya. Aku tidak akan bisa jadi aku saat ini, jika aku tidak memilikimu. Makasih sudah jadi bagian dari perjalanan aku di #25tahunRossa," lanjutnya.



Unggahan Rossa ini pun mendapat komentar langsung dari Afgan. Ia terharu akan ucapan Rossa dan memberikan selamat atas karier yang sudah dicapai oleh juri The X Factor Indonesia itu. Sedangkan netizen yang ikut berkomentar menanyakan kapan Afgan dan Rossa akan meresmikan hubungan mereka.



"Too sweet! Congrats love," komentar Afgan dengan menyematkan emoji hati.



"So sweet bgt. Kapan diresmikan ini?" kata netizen.



"Kapan nikah sih kalian ini," ucap yang lain.

