Ngaku Bucin Banget Sama Ariel NOAH, Luna Maya Blak-blakan Sempat Cemburu dengan Momo Eks Geisha: Aku Jutekin

Mantan vokalis grup band Geisha Narova Morina Sinaga alias Momo membongkar kejadian di masa lalu dengan Luna Maya. Momo menyebut Luna Maya sempat marah dan cemburu lantaran dirinya digosipkan dengan Ariel NOAH.



Hubungan yang terjalin di antara Luna Maya dan Ariel NOAH di masa lalu memang sukses mencuri perhatian publik. Namun hubungan asmara yang terjalin itu sempat diwarnai dengan kecemburuan berlebihan Luna Maya terhadap Ariel NOAH.



"Luna tuh kenapa sih dulu marah sama Momo? Dulu tuh kamu kayak marah loh sama aku ketika aku digosipin sama Ariel," tanya Momo dalam tayangan YouTube, Jumat (11/2/2022).



luna maya cemburu dengan momo geisha (YouTube/Momo YouTube Channel)



Lalu, kata Luna, kecemburuannya terhadap Momo itu bukanlah tanpa sebab. Diketahui Momo dan dan Ariel berada di satu label musik yang sama dan sering bertemu satu sama lain.



Belum lagi Momo juga merupakan salah satu kerabat Luna Maya yang tidak pernah dia sangka akan bermain api di belakangnya.



"Iyalah apalagikan at the time kemungkinan besar itu terjadi tuh ada. Kalau aku kan mikirnya 'wah ini laki gue waktu itu ya nakal juga nih, teman-teman gue juga disikat," ucapnya.



Momo yang mengaku sudah lama memendam keingintahuannya itu pun masih merasa tidak menyangka bisa menjadi sasaran kemarahan dan kecemburuan Luna Maya.



Tetapi Luna menegaskan tidak hanya Momo yang menjadi korban dari kecemburuan itu, melainkan ada banyak perempuan lain yang juga turut mengalami hal serupa.



"Nggak kamu aja kok banyak, semua perempuan yang digosipin sama dia aku jutekin. Kan bucin say, maaf ya say," katanya.



Selain meminta maaf kepada Momo, Luna Maya juga menyampaikan permintaan maaf kepada Ariel NOAH, yang juga mantan kekasihnya. Luna meminta maaf lantaran sempat cemburu berlebihan di saat mereka masih menjalani hubungan.



"Jadi semua perempuan kena. Duh Riel, maaf ya. Tapi itu kan dulu kita masih muda, masih bego ya, nggak bisa nahan emosi itu, cemburu," tegasnya.



Diketahui Momo sempat digosipkan dengan Ariel NOAH sekitar tahun 2012. Saat itu Ariel masih bernaung dengan nama band lamanya, Peterpan. Baik Momo dan Ariel sempat membantah adanya hubungan asmara di antara mereka.





