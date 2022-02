Penulis Ungkap Prekuel Game of Thrones Telah Selesaikan Syuting, Jadwal Rilis Masih Dirahasiakan

ERA.id - George R.R. Martin, penulis dari A Song of Ice and Fire yabg diangkat menjadi prekuel Game of Thrones mengungkap telah menyelesaikan proses syuting. Martin menyebut ada sepeluh episode untuk prekuel Game of Thrones House of the Dragon.



Dalam sebuah tulisan resmi di blog miliknya, Martin mengatakan para pemain telah menyelesaikan syuting untuk musim pertama prekuel mendatang. Dia juga memberikan bocoran tentang jumlah episode yang akan ditayangkan.



"Berita menarik dari London. Saya diberitahu bahwa syuting telah SELESAI untuk musim pertama. Ya, semua sepuluh episode," tulis Martin, dikutip People, Minggu (20/2/2022).



Tag: prekuel game of thrones jadwal tayang house of the dragon house of the dragon