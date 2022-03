Merinding, Anak Indigo Ini Terawang Ukraina vs Rusia Perang Dunia 3 Jadi Lembah Kematian WNI Hingga 8 Negara Ikut Serta: Pilih Harta Atau Nyawa?

ERA.id - Rusia vs Ukraina disebut-sebut pemicu Perang Dunia 3. Rusia terus menggencarkan serangannya hingga pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina terbakar. Sejumlah anak indigo meramal Ukraina vs Rusia yang mengakibatkan peperangan dunia 3.



Salah satunya adalah anak indigo Tigor Otadan yang meramal Ukraina vs Rusia. Ia meramal tahun ini akan sekali banyak kendala. Menurutnya, peperangan saudara sangatlah mengerikan.



"Itu masih pembuka, kita flashback ke ramalan Sri Aji Joyoboyo bahwa disitu kita menemukan tahun kembar. Ini kan tergolong 2022, banyak sekali kendala dunia. Terutama perang saudara lebih ngeri, karena tahun ini pembuka," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Viper Kediri.



Tigor Otadan





"Kemarin saya sempat menulis, ada 8 negara ikut serta disitu. Kalau Ukraina Rusia ada lagi sampai 8. 8 ini bisa 4 perang dan 4 negara. Ini meluas dari lokasi tersebut, agak kesini ada imbasnya. Kita nggak ngerti biar terawangan biar jadi terawangan," katanya.



Tigor Otadan meramal perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan 'lembah kematian' untuk Warga Negara Indonesia (WNI).



"(Lembah kematian WNI di Ukraina) bisa jadi, karena gini loh, kalau sudah perang, kita mau bisa jaring iwak, jaring ikan di lautan kita pilih," ungkapnya.



Tigor Otadan meramal peperangan ini diibaratkan sebagai menjaring ikan, namun harus memilih jenis jaringannya.



"Kita kakap aja, kita mau hiu aja, nggak bisa, jaring dulu apa adanya, lalu di filter," paparnya.



Dalam peperangan dunia ketiga Rusia vs Ukraina, ia melihat ada WNI yang mengungsi selama berada disana. Ia mengingatkan kembali WNI disana kini tengah bingung harus memilih menyelamatkan harta atau nyawa.



"Pilih harta atau nyawa, eman bondo mu, eman nyowo mu," lanjutnya.

