Hyun Bin dan Son Ye Jin Resmi Menikah, Senyum Sumringah Gemas Banget!

ERA.id - Dua bintang besar Korea Selata Hyun Bin dan Son Ye Jin resmi melangsungkan pernikahan pada Kamis (31/3/2022). Pasangan ini resmi menjadi suami istri dan membagikan senyum sumringah kepada penggemar.



Pernikahan pasangan yang bertemu dalam drama Crash Landing On You itu digelar secara tertutup di Aston House di Walker Hill Hotel Seoul pukul 16:00 waktu setempat. Pasangan ini membagikan momen pertamanya di Instagram resmi agensi Hyun Bin usai resmi menikah.



"Aktor Son Ye Jin dan Hyun Bin mengadakan upacara pernikahan mereka hari ini, mengambil langkah pertama mereka sebagai pasangan yang sudah menikah," kata VAST Entertainment di Instagram, Kamis (31/3/2022).



hyun bin dan son ye jin resmi menikah (instagram/vast.ent)



Sementara Hyun Bin terlihat tampan dan gagah dengan mengenakan setelan jas berwarna senada. Dalam foto lainnya, Hyun Bin terlihat mengenakan dasi kupu-kupu dan celana berwarna hitam. Di genggaman tangannya, Son Ye Jin nampak bahagia dengan mengenakan gaun berwarna putih tanpa lengan sambil memegang bunga.



"Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas banyak berkah dan dukungan hangat yang dikirimkan untuk awal baru mereka. Aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin bersama dengan agensi mereka akan terus memberikan upaya penuh untuk membalas cinta yang diterima," ungkap agensi.



Upacara pernikahan pasangan fenomenal ini diadakan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja. Hal ini juga didukung dengan pemilihan lokasi pernikahan yang merupakan tempat tinggal terpisah jauh di dalam Walker Hill Hotel.

hyun bin dan son ye jin resmi menikah (instagram/vast.ent)



Lokasi pernikahan itu diketahui menghadap ke Sungai Han, dan tidak mudah diakses oleh para tamu. Para tamu undangan yang dikabarkan datang ke upacara tersebut bahkan memilih bungkam dan tidak memberikan informasi apapun tentang suasana pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin.



Penyanyi Gummy dan Kim Bum Soo dikabarkan akan menyanyikan lagu ucapan selamat, dengan salah satu lagu yang dibawakan adalah "Give You My Heart", yang merupakan soundtrack dari drama yang dibintangi keduanya, Crash Landing On You.



Selain itu, aktor Jang Dong Gun juga dikabarkan akan membuat pidato untuk pasangan bahagia itu. Tamu undangan spesial lainnya yang datang juga dikabarkan datang dari kalangan selebriti kelas atas seperti Shim Eun Ah, Kim Hee Sun, Shin Ae, Ji Sung dan Lee Bo Young, Sean dan Jung Hae Young, Joo Sang Wook dan Cha Ye Ryun, Bae Yong Joon dan Park Soo Jin, dan lainnya.









Tag: Hyun Bin Son Ye Jin hyun bin dan son ye jin menikah