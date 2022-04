Buntut Tampar Chris Rock, Will Smith Dilarang Hadiri Oscar 10 Tahun

ERA.id -Buntut dari menampar Chris Rock beberapa waktu lalu, Will Smith akhirnya menerima larangan untuk menghadiri acara Oscar atau Academy Awards selama 10 tahun. Dilansir dari ET, larangan ini disampaikan langsung oleh The Academy of Motion Pictures Arts & Sciences.



"Academy telah memutuskan untuk jangka waktu 10 tahun sejak 8 April 2022, tuan Smith tidak akan diizinkan untuk menghadiri acara atau program Academy apapun, secara langsung atau virtual, namun tidak terbatas bagi The Academy," Presiden Akademi David Rubin dan CEO Dawn Hudson, pada Sabtu (9/4/2022).



Keputusan ini diambil dalam rapat dewan academy yang diadakan pada Kamis (8/4/2022), di Los Angeles, Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah banyaknya pihak yang menuntut Will untuk bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi yang harus dihadapinya.



