The Academy Bakal Selidiki Insiden Will Smith Gampar Chris Rock di Panggung Oscar 2022

ERA.id - The Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah meluncurkan penyelidikan resmi terkait insiden di atas panggung antara Will Smith dan Chris Rock. Pihaknya akan mempertimbangkan konsekuensi atas apa yang terjadi di panggung Oscar 2022.



Keputusan itu disampaikan oleh pihak Oscar melalui sebuah pernyataan resmi, Senin (28/3/2022) waktu setempat. Pihak Oscar turut mengutuk perbuatan Will Smith dan siap meluncurkan penyelidikan informal seputar kejadian tersebut.



"Akademi mengutuk tindakan Tuan Smith di acara tadi malam. Kami telah secara resmi memulai tinjauan formal seputar insiden tersebut," kata pernyataan Oscar, dikutip ET, Selasa (29/3/2022).



