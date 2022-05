Dampak Tulisan Amber Heard, Johnny Depp Gagal Dapatkan Rp324 Miliar dari Pirates of the Caribbean

ERA.id - Johnny Depp dikabarkan gagal mendapatkan pendapatan senial 22,5 juta dolar atau setara dengan Rp324 miliar dari film keenam Pirates of the Caribbean. Itu terjadi karena Johnny didepak begitu saja jadi bintang utama film tersebut, usai Amber Heard mengaku mendapatkan KDRT.



Saski dari pihak Johnny Depp di persidangan pencemaran nama baik, Jack Whigham mengatakan bahwa opini Amber yang berjudul "I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change' di The Washington Post merupakan bencana besar untuk sang aktor.



"Setelah op-ed (opini) itu, mustahil untuk memberikan film studio," kata Jack Whigham.



