Beragama Islam, Dimaz Andrean Pamer Pakai Kalung Salib dan Jadi Romo: Bagian dari Keluarga Tuhan

Lama tak muncul dilayar kaca, aktor Dimaz Andrean kini dibuat heboh oleh netizen. Sebab, dirinya membagikan foto menjadi romo atau pemimpin ibadah dalam gereja Katolik dan memakai kalung salib. Tak sungguhan, rupanya itu dilakukan hanya sebatas akting saja.



Dimaz Andrean dipercaya untuk memerankan tokoh romo di webseries bertajuk Lukas: The Journey of An Altar Boy. Walau memeluk agama Islam, Dimaz Andrean sukses mendalami perannya sebagai seorang romo.

Di depan altar, gestur tubuh Dimaz Andrean menjadi romo sangat luwes. Dimaz Andrean memakai jubah dalam perayaan ekaristik. Dalam foto itu, ia mengangkat hosti sebagai bentuk melambangkan Tubuh Kristus.



Selain berakting menjadi romo, Dimaz Andrean juga memakai kemeja abu-abu yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Yang paling jadi sorotan adalah ia memakai kalung salib melingkar di tubuhnya.



"Menemukan kembali sebuah ruang berproses," tulisnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka sangat bangga dengan Dimaz Andrean yang toleransi tinggi dan sukses mendalami peran sebagai Romo, meski beragama Islam.



"Saya bangga dengan toleransi beragama. Aktor muslim bisa peran nasrani atau sebaliknya dalam film sukses selalu kak," tulis akun @Indra.la*****

"Mantappp cocok bgt, keren aktingnya. Peran menjadi apapun ga jd masalah itu baru namanya aktor top!," ungkap akun @rinj*****

"Akting jadi Romonya keren banget kakk bener-bener masuk jiwanya," kata akun @rosaline*****

