Gara-gara Ngevape, Doja Cat Jalani Operasi Amandel Usai Alami Infeksi

ERA.id - Penyanyi Doja Cat mengumumkan ia baru saja menjalani operasi amandel akibat infeksi pada tenggorokannya. Doja mengungkap infeksi itu disebabkan oleh vape yang dikonsumsinya.



Pelantun "Say So" itu mengatakan infeksi yang dialaminya itu disebabkan oleh kecerobohan dirinya sendiri sehari sebelum acara Billboard Music Awards. Doja dengan ceroboh minum antibiotik dan menenggak alkohol serta menghisap vape sepanjang hari.



"Saya minum antibiotik tapi lupa bahwa saya meminumnya dan kemudian saya minum anggur dan vaping sepanjang hari dan kemudian saya mulai mendapatkan pertumbuhan yang buruk di amandel saya sehingga mereka harus melakukan operasi hari ini," tulis Doja Cat di Twitter, Minggu (22/5/2022).



dr. just had to cut into my left tonsil. i had an abscess in it. my whole throat is fucked so i might have some bad news for yall coming soon.