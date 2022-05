Heboh Dikabarkan Pacaran dengan Iman Usman, Prilly Latuconsina Semprot Vidi Aldiano

ERA.id - Prilly Latuconsina mendadak menyita perhatian usai dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Co Founder Ruang Guru, Iman Usman. Menanggapi kabar tersebut, Prilly sendiri memilih untuk menyampaikan kekesalannya kepada Vidi Aldiano.



Diketahui kabar tersebut berawal dari postingan Vidi Aldiano di Instagram Storiesnya. Vidi membagikan potretnya bersama sang istri, Sheila Dara, serta Prilly dan Iman Usman. Vidi pun menuliskan keterangan pada foto bahwa mereka tengah kencan ganda atau double date.



"Enjoying our double date here in Bali," tulis Vidi, pada Minggu (29/5/2022).



Tag: Vidi Aldiano Iman Usman prilly latuconsina