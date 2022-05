Mark Ruffalo Dituntut Atas Insiden Kebakaran Tahun 2019, Kok Bisa?

ERA.id - Aktor Mark Ruffalo dan layanan streaming HBO dituntut atas insiden kebakaran yang terjadi di lokasi syuting miniseries I Know This Much Is True tahun 2019. Tuntutan itu dilayangkan sejumlah penuduk yang tinggal di lokasi kebakaran.



Menurut laporan TMZ, Selasa (31/5/2022), kebakaran itu terjadi di lokasi syuting dari miniseri yang dibintangi oleh Mark Ruffalo. Di mana lokasi itu merupakan sebuah dealer mobil bekas di Ellenville, New York.



Insiden kebakaran itu merusak seluruh peralatan syuting serta sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi. Bahkan akibat kebakaran itu, proses syuting terpaksa ditunda.



