Pimpin Sholat Ghoib di Tepi Sungai Aare, Suasana Haru Warnai Momen Ridwan Kamil dan Keluarga Tinggalkan Lokasi Kejadian Hanyutnya Eril

ERA.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya kembali ke Indonesia. Namun sebelum pulang, ia dan keluarga sempat membuat salam perpisahan kepada putranya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril. Salam perpisahan itu dilakukan Ridwan Kamil dan keluarga di tepi Sungai Aare, Swiss.



Melansir dari laman Twitter Sobat_RK, gubernur Jawa Barat itu membuat salam perpisahan sebelum kembali ke Tanah Air dan melanjutkan pekerjaannya sebagai abdi negara. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu kembali mengunjungi Sungai Aare dengan membawa setangkai bunga yang dihanyutkan ke sungai.



"Sebelum meninggalkan Bern Swiss, Ridwan Kamil atau yang biasa kita sapa Kang Emil beserta Ibu Atalia Praratya dan Neng Zara kembali mengunjungi Sungai Aare yang telah menghanyutkan Ananda Eril untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan," tulis akun Sobat_RK.

Sebelum meninggalkan Bern Swiss, Ridwan Kamil atau yang biasa kita sapa Kang Emil beserta Ibu Atalia Praratya dan Neng Zara kembali mengunjungi Sungai Aare yang telah menghanyutkan Ananda Eril untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan#DoaUntukEril pic.twitter.com/QduyIFySjL — Sobat Ridwan Kamil (@Sobat_RK) June 3, 2022







(Instagram @nyinyi_update_official)

Selain itu, pihak keluarga Kang Emil juga turut membuat tanda pada sebuah pohon dengan tali berwarna ungu. Pada tanda tersebut dituliskan nama lengkap dari Eril serta tanggal lahir dan juga tanggal wafat Eril pada 26 Mei 2022.



"In loving memory of Emmeril Kahn Mumtadz. Born 25 Juni '99 NYC, Passed 26 May '22 Bern," tulis tanda tersebut.



Sebelumnya, Ridwan Kamil diketahui sempat melantunkan suara adzan di tepi Sungai Aare, Swiss. Ia juga terlihat turun ke pinggir Sungai dengan memakai tongkat sebagai alat bantu untuk mencari tubuh putra tercintanya.



Sejauh ini pihak keluarga Ridwan Kamil telah membuat keputusan dengan menyatakan Eril meninggal dunia. Pihak keluarga juga mengaku sudah ikhlas dengan kepergian Eril yang tenggelam di Sungai Aare, Swiss sejak 26 Mei 2022.



"Kang Emil dan Bu Atalia sudah menyampaikan mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emmeril Kahn Mumtadz sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam," kata Erwin Muniruzman, perwakilan keluarga, Jumat (3/6/2022).

