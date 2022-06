Bantu Calon Pengantin, Inilah Wedding Showcase yang Tawarkan Konsep Pernikahan Unik dan Beda

ERA.id - Tak bisa dipungkiri perubahan zaman telah mengubah banyak kebiasan dan pola pikir, termasuk dalam hal tren merencanakan pesta pernikahan. Momen spesial pernikahan sejatinya memang layak dirayakan dengan penuh suka cita.

Mengamati tren pesta belakangan ini, konsep intimate wedding dengan tema unik, dan penuh hiburan kini lebih banyak diminati ketimbang konsep pernikahan formal yang sudah ada sebelumnya.

Guna memenuhi kebutuhan pasar bagi calon pengantin dan keluarga, Holywings bersama Le Blanc Wedding Planner & Organizer hadir menawarkan beragam konsep pernikahan unik. Lewat pameran Glow Up Wedding Showcase : The 1st Wedding Showcase in Holywings menawarkan konsep yang berbeda.



"Ini adalah pameran pernikahan yang digelar pertama kali oleh Holywings Indonesia bersama dengan Le Blanc Wedding Planner & Organizer. Acara bakal digelar pada tanggal 18 Juni 2022 di Holywings Dragon Pantai Indah Kapuk dan pada tanggal 25 Juni 2022 di Holywings Gading Serpong pada Pukul 10 pagi – 4 sore," ujar Greni, selaku Founder dari Le Blanc Wedding Planner & Organizer saat konferensi pers di PIK, Jakarta Utara, Senin, 13 Juni.

Acara ini dimeriahkan dengan kehadiran puluhan vendor pernikahan ternama, dan juga program promosi yang menarik bagi para pengunjung mulai dari free prewedding ke Bali, free bonus dari vendor, potongan harga langsung, free food tasting sampai doorprizes berupa 1 unit Android LED TV 60 inch.



“Kami sangat optimistis bahwa kerjasama kami dengan Holywings Indonesia dalam mengadakan acara wedding showcase di tanggal 18 & 25 Juni mendatang akan mendapatkan sambutan yang baik.

Konsep pernikahan dipastikan unik. Dengan konsep intimate wedding, Hollywings bisa mengakomodasi 100-200 pax tamu pernikahan.

"Entertaiment-nya kita utamakan. Bikin yang unik sehingga beda sama pernikahan biasanya. Sejak pandemi, tren pernikahan memang berubah. Orang tua tidak lagi memaksakan kehendak untuk mengundang ribuan kolega. Jadi kami optimistis konsep ini akan disambut positif," lanjut Greni.



Tag: pesta pernikahan pernikahan unik pernikahan konsep pernikahan