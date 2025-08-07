Massa Diduga Ormas GRIB Jaya Geruduk Perumahan dan Lapangan Golf Pondok Indah

ERA.id - Sejumlah massa diduga dari organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) menggeruduk kompleks perumahan dan lapangan golf Pondok Indah, Jakarta Selatan (Jaksel).

Akun Instagram @paltiwest memperlihatkan surat yang ditujukan kepada Lurah Pondok Pinang. Dalam surat tersebut, diberitahukan Lembaga Pembela Hukum (LPH) GRIB Jaya akan mengawal kliennya yang merupakan ahli waris Toton Cs untuk melakukan penguasaan fisik obyek atau lahan yang kini telah menjadi Kompleks Perumahan dan Lapangan Pondok Indah Golf.

Dalam slide selanjutnya diperlihatkan sejumlah orang diduga dari ormas GRIB Jaya menggeruduk aula di lokasi tersebut.

"Gawat!!! Golf Pondok Indah diserbu GRIB. Kabarnya hari ini Hercules mau ambil alih perumahan Pondok Indah dan Lapangan Golf. Bisa emangnya begini ya?" demikian keterangan akun Instagram @paltiwest dalam postingannya itu.

Akun Instagram @issakei yang merupakan Influencer kuliner menggugah Insta Story berisi video saat kejadian di sekitar lapangan golf Pondok Indah. Terlihat sejumlah personel Brimob datang ke lokasi tersebut.

Sejumlah pemain golf pun harus pergi karena ada massa berunjuk rasa.

Dikonfirmasi, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly membenarkan jika ahli waris Toton Cs datang ke kompleks perumahan dan lapangan golf Pondok Indah pada siang tadi.

"(Sejumlah orang itu dari ormas GRIB Jaya itu) massa yang dibawa oleh pihak ahli waris Toton Cs," kata Nicolas saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Timur ini membantah jika polisi dan Brimob bentrok dengan massa Toton Cs. Petugas datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Sebab di lokasi, Toton Cs sedang berunjuk rasa terkait masalah sengketa tanah.

"(Demonstrasi itu terkait) ahli waris Toton Cs mengklaim bahwa tanah mereka di Pondok Indah belum dibayar oleh pihak PT Metropolitan Kentjana," ungkapnya.

Tidak ada polisi yang terluka ketika melakukan pengamanan. Pun polisi tak melakukan penangkapan dari demonstrasi tersebut.

Aksi selesai sekira pukul 14.00 WIB. Polisi belum mendapat pemberitahuan Toton Cs bakal melakukan unjuk rasa lagi atau tidak pada esok hari.

"Kalau hadirnya Brimob) kan bentuk pelayanan Polri dan pengamanan untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat karena masa pengunjuk rasa kan banyak," ucapnya.